Herr Marko, macht es Red Bull noch einmal spannend?

Vom Silverstone- „Kühlschrank“ zurück im Grazer Backofen. In seiner Forstwirtschaft sucht Red-Bull-Mastermind Helmut Marko (81) Abkühlung, ehe es weiter zum Hitze-GP an den Hungaroring geht. Daneben gibt‘s nach dem zweiten nicht gewonnen GP in Folge auch einiges aufzuarbeiten.

oe24: Herr Marko, nach dem Hamilton-Sieg in Spielberg haben Sie versprochen: ,In Silverstone schlagen wir zurück!‘ Holen Sie das jetzt in Budapest nach?

HELMUT MARKO: So einfach wird das nicht. Wir hatten in Silverstone wieder nicht das schnellste Auto. Wir haben ein Problem, wenn nicht sogar mehrere. Aber so lange wir in jedem Rennen die Führung weiter ausbauen, geht’s ja auch so.

oe24: Verstappen sieht das weniger entspannt. Er sagt: ,Wir sind zu langsam, so werden wir die WM nicht gewinnen …'

MARKO: Max will natürlich gewinnen, das ist auch verständlich. Wobei solche Rennen fürs sportliche Image der Formel 1 nicht schlecht sind.

oe24: Klingt fast so, als wären Sie erleichtert ...

MARKO: Sonst wär’s tatsächlich langsam fad.

"Was ist schon sicher in der Formel1?"

oe24: Noch einmal: Wenn sich Mercedes am Ende des Jahres als das schnellste Auto herauskristallisieren sollte: Könnte Verstappen tatsächlich das Cockpit annehmen, das ihm Toto Wolff seit Monaten anbietet?

MARKO: Wenn, wenn. Das sind doch alles Spekulationen. Da machen wir nicht mit, wir sind fokussiert, dass wir die WM gewinnen. Und dass wir schauen, dass Perez wieder zu einer Normalform findet.

oe24: Wenn das nicht passiert, muss Red Bull zumindest um die Konstrukteurs-WM zittern. Haben Sie eine Erklärung, warum Perez gegenüber Verstappen so eklatant abfällt?

MARKO: Bei all dem Pech, das er hatte, ist er auch mental angeschlagen.

oe24: Gibt es die kolportierte Klausel in seinem Vertrag, wonach die Verlängerung für 2025 nicht greift, wenn er nach Spa, dem letzten Rennen vor der Sommerpause, 100 Punkte weniger als Verstappen hat?

MARKO: Fast alle Top-Fahrer haben Performance-Klauseln im Vertrag.

oe24: Heißt das, es ist nicht sicher, dass Perez 2025 noch für Red Bull fährt??

MARKO: Was ist schon sicher in der Formel 1?

oe24: Was die Frage zur Zukunft von Verstappen, der im schnellsten Auto fahren will, spannend macht. Kann es sein, dass Mercedes 2025 das schnellste Auto hat?

MARKO: Sie haben einen Schritt nach vorne gemacht. Aber das schnellste Auto haben sie deswegen noch nicht. Silverstone mit den kühlen Temperaturen hat Mercedes gut getan.

oe24: In Budapest ist es immer heiß – und da sollte Mercedes schwächeln, oder?

MARKO: Normalerweise tun sie sich bei Hitze schwer. Aber was ist schon normal in dieser Saison? Wir erleben ein derartiges Auf und Ab, dass auch wir teilweise ratlos sind.

oe24: Sie haben Hamilton gelobt wie noch nie …

MARKO: Weil er ein sensationelles Rennen gefahren ist. Wie er den Soft-Reifen über die Distanz gerettet hat, war unglaublich.

oe24: Ist es ein Fehler, jetzt zu Ferrari zu wechseln?MARKO: Kann ich nicht beurteilen. Auch das wird spannend. Ferrari hat mit Chassis-Chef Cardile einen wichtigen Mann verloren. Warten wir mal ab, was mit Adrian Newey (dem scheidenden Designer aller Red-Bull-Weltmeister-Autos, d. Red.) passiert. Er hat einige Top-Angebote, auch aus England und kann sich entscheiden, wo er hingeht.“