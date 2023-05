Jetzt tritt Lewis Hamilton aus dem Schatten

Lewis Hamilton will in Barcelona endlich wieder um Sieg mitfahren -und offenbar bei Mercedes verlängern.

In Monaco verpasste Hamilton zwar als Vierter seine zweite Podest-Platzierung in diesem Jahr (nach Platz 2 in Melbourne), doch der Mercedes-Star kam seit langem endlich wieder aus sich heraus. "Wooohooo", plärrte der Brite bei der Zieldurchfahrt in den Funk. "Let's go!!! Großartiger Job, Leute! Ich bin super dankbar für die Arbeit, die alle geleistet haben mit dem Upgrade. Aber ihr wisst, dass wir noch mehr brauchen.". Am Schluss kam wieder dieses: "Keep on pushing!", und: "Ich glaube an euch!" Das lockte Teamchef und 33%-Besitzer Toto Wolff ans Funk-Mikro: "Lewis, super gemacht! Die Ingenieure sind die richtige Strategie gefahren, tolles Teamwork!"

"Yes, Sir!", gab Hamilton zurück. Die Stimmung bei Mercedes ist trotz der aussichtslosen Lage zu Saisonbeginn wieder gut. Die Neuerungen am Auto machen Hamilton und dessen Teamkollegen George Russell Hoffnung.

Wird »neuer« Mercedes in Barcelona zur Waffe?

Was der rundumerneuerten W14 wirklich kann, werden wir am Wochenende beim GP von Spanien in Barcelona (Sonntag, 15 Uhr/ServusTV live) sehen. Erst auf dem schnellen Circuit de Catalunya wird sich herausstellen, ob die aeodynamischen Updates mit Seitenkästen und neuem Unterboden, sowie überarbeiteter Radaufhängung funktionieren. Der langsame Straßenkurs in Monaco brachte kaum Aufschlüsse.

Wolff gibt im Hinblick auf den Spanien-GP allerdings vorsichtig: "Erst in Barcelona werden wir eine genauere Vorstellung von der Wettbewerbsfähigkeit erhalten. Wir freuen uns darauf, mehr über das Auto zu lernen und zu sehen, ob wir einen Performance-Fortschritt gegenüber unseren direkten Konkurrenten gemacht haben."

Seit Ende 2021 fährt Lewis 104. Sieg hinterher

Offenbar traut sich der Mercedes-Boss, das Wort "Sieg" noch nicht in den Mund zu nehmen. Doch Lewis Hamilton, der bis Ende 2021 nicht weniger als 103 GP-Siege gefeiert hat, wird langsam ungeduldig. In den vergangenen Wochen tauchten Gerüchte über einen Flirt mit Ferrari bzw. einem möglichen Fahrertausch mit Charles Leclerc auf. Gerüchte, die Wolff in Monaco vom Tisch wischte: "Wir haben seit vielen, vielen Jahren einen Pakt: Nämlich dass wir mit keinem anderen Fahrer sprechen, bevor wir eine Entscheidung getroffen haben, ob wir zusammenbleiben oder nicht." Ein 104. GP-Sieg könnte Hamilton bei der Entscheiddungsfindung helfen.