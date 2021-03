Jubel um Pole: Verstappen startet Tortenschlacht mit Coulthard

Es ist die vierte Pole-Position für Max Verstappen, der den Formel-1-Auftakt in Bahrain bislang dominiert hat. Zwischenzeitlich hatte es darin so ausgesehen, als könnte ihm Lewis Hamilton doch noch gefährlich werden, letztendlich aber war es mit 0,338 Sekunden ein solider Vorsprung. „Wir hatten eine tolle Testwoche, aber das ist keine Garantie“, erklärte Verstappen im anschließenden FIA-Interview. „Das Auto läuft wirklich toll und das Fahren macht Spaß. Als es darauf ankam, konnten wir performen.“

David Coutlhard führte das Sieger-Interview mit Max Verstappen. Der Vize-Weltmeister von 2001 ist am heutigen Quali-Tag 50 Jahre alt geworden. Red-Bull-Überflieger Verstappen ließ es sich nicht nehmen um ihn gleich persönlich zu gratulieren - und das mit einer herzlichen Torten-Überraschung für Coulthard.

Dopo aver sbattuto il cazzo in faccia a tutti in qualifica , #verstappen decide di sbattere la torta in faccia a #coulthard ... Abbiamo il protagonista di questa stagione di F1 pic.twitter.com/RgeiswV2f9

Eine wahre Torten-Tradition bei Red Bull. Schon zum 40. Geburtstag von Coulthard gab es von Sebastian Vettel auch eine Torte ins Gesicht. Damals hat Vettel zum Auftakt sogar den Großen Preis von Australien gewonnen. Gutes Omen für Red Bull am Rennsonntag? ...

Lovely gesture from David Coulthard’s old team to keep up with the cake-face smashing traditions. ???? Then v. Now. #Bahrainf1 #F1 pic.twitter.com/ylJtdGqyE0