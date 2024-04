Kommt 2025 ein neues Punktesystem?

Die Formel 1 könnte bereits ab der nächsten Saison vor einer Veränderung stehen.

Steht die Formel 1 jetzt vor der großen Revolution?

Neues Punktesystem schon ab nächster Saison

Genf, Schweiz. Diskussionen über ein neues Punktesystem sind im Gange, das darauf abzielt, kleinere Teams zu stärken und für mehr Ausgeglichenheit im Rennsport zu sorgen. Wie das Medium "Motorsport-Total.com" berichtet, wird in der Königsklasse derzeit intensiv über eine mögliche Umgestaltung der Wertung debattiert. Bereits in dieser Woche wird bei einem Treffen der Formel-1-Kommission in Genf über eine Reform gesprochen, die vorsieht, die Punktevergabe zu verändern.

Ausweitung der Punkte-Verteilung

Es wird vorgeschlagen, dass anstelle der bisherigen Belohnung für die ersten zehn Fahrer zukünftig eine Ausweitung auf die ersten zwölf Fahrer erfolgen könnte. Das aktuelle System führt dazu, dass im Grunde genommen nur fünf Rennställe – Red Bull, Ferrari, McLaren, Mercedes und Aston Martin – die ersten zehn Plätze und somit die Punkte unter sich ausmachen. Die übrigen Teams müssen auf Fehler der Konkurrenz hoffen, um überhaupt einen Punkt zu erzielen.

Bislang sind insgesamt drei Teams vollständig ohne Punkte geblieben: Alpine, Williams und Sauber schafften es in fünf Rennen nicht einmal in die Top Ten.

Kritik an Reform

Die mögliche Reform stößt in der Fahrergemeinschaft auf geteiltes Echo: Gerade die untere Tabellen-Hälfte scheint gespalten über den Vorstoß zu sein.

Laut "motorsport.com" würden die Teamchefs von Haas und Red Bull Racing eine Reform des Systems befürworten, während der Williams-Pilot Alexander Albon (28) nach dem dritten Saisonrennen in Melbourne noch kritischer reagierte. Er unterstrich, dass er trotz eigener fehlender Punkte das aktuelle Format nicht ändern würde.

Mehrheit würde reichen

Die Reform benötige nicht die Zustimmung aller, eine einfache Mehrheit von sechs Rennställen würde reichen, um eine Änderung der Punkteverteilung zu besiegeln.

2010 gab es die letzte größere Veränderung des Punktesystems. Damals wurden die Zähler statt nur auf acht, auf zehn Fahrer verteilt. Bis dahin gab es für den Sieger zehn Punkte, seither 25. Seit 2019 gibt es zudem noch einen Zusatzpunkt für die schnellste Rennrunde.