Leclerc greift nach Bestzeit im Regen an

WM-Leader Charles Leclerc zeigt beim ersten Training in Imola erneut mit einer Bestzeit auf.

Ferrari-Pilot Charles Leclerc hat beim ersten Training vor dem Großen Preis der Emilia-Romagna in Imola die Bestzeit aufgestellt. Der Führende der Formel-1-Weltmeisterschaft fuhr am Freitag auf regennasser Fahrbahn in 1:29,402 Minuten die schnellste Runde, drehte sich bei schwierigen Bedingungen aber mehrmals. Sein Teamkollege Carlos Sainz war auf Platz zwei 0,877 Sekunden langsamer. Weltmeister Max Verstappen wurde im Red Bull mit einem Rückstand von 1,465 Sekunden Dritter.

Um 17.00 Uhr (im oe24-Liveticker) steht das Qualifying auf dem Programm, bei dem die Startaufstellung für das Sprintrennen am Samstag (16.30 Uhr) ermittelt wird. Es ist das erste von drei Sprintrennen in dieser Saison neben Spielberg und Sao Paulo, kurz zuvor gibt es noch eine zweite Trainingseinheit. In Imola werden 21 Runden bzw. 100 Kilometer gefahren, der Sieger erhält acht Punkte. Anders als im Vorjahr, als nur die besten drei Fahrer belohnt wurden, erhalten nun die Top 8 im Punkteschlüssel 8-7-6-5-4-3-2-1 Zähler für die WM.

Im WM-Ranking führt Leclerc deutlich. Der Monegasse gewann zwei der bisherigen drei Rennen und holte insgesamt 71 Punkte. Verstappen (25) ist nur Sechster.