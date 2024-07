Marko verrät nach Verstappen-Desaster: "Die Mutter war schuld"

Nach dem Red-Bull-Desaster beim Heimrennen in Spielberg (Max Verstappen 5., Sergio Perez 7.) verrät Mastermind Helmut Marko, was beim Österreich-GP schief lief bzw. was in Silverstone (So., 16 Uhr) anders werden muss. Und er nimmt zum neu aufgeflammten Konflikt zwischen Horner und Wolff Stellung.

oe24: Herr Marko, wie haben Sie das Österreich-GP-Wochenende verdaut?

MARKO: Die Hitze war enorm - atmosphärisch und auf der Rennstrecke. Es war schon sehr intensiv. Da tut der Temperatursturz jetzt gut. oe24: Bei unserem letzten Gespräch vor einer Woche hatten Sie gehofft, dass Mercedes Ihren Verfolgern die Punkte wegnehmen würde. Das hat ja geklappt ...

MARKO: Stimmt schon. Aber ein Sieg wäre natürlich besser gewesen. Immerhin haben wir die WM-Führung sowohl in der Fahrer-, als auch in der Konstrukteurswertung ausgebaut. Das war die zweitbeste Lösung. "Jämmerlich, wie Norris am Funk agiert hat" oe24: Nach dem Rennen hatten Sie gemeint, der Crash zwischen Max Verstappen und Lando Norris wäre unnötig gewesen. Sehen Sie das mit etwas Abstand noch immer so?

MARKO: Es war jämmerlich, wie Norris am Funk agiert hat. Aber so was passiert, und ich würde es als Rennunfall abhaken, wobei eher Norris die Grenze überzogen hat. oe24: Spielt da möglicherweise fehlende Routine bei Norris mit?

MARKO: Ganz sicher. oe24: Wie steht's um die durch den Crash auf Eis gelegte Freundschaft zwischen Verstappen und Norris?

MARKO: Kommentare von Norris, dass sich Max entschuldigen soll, sind nicht sehr hilfreich. Aber die werden sich schon zu einer Aussprache treffen. oe24: Gab's nicht auf dem Rückflug Gelegenheit dazu?

MARKO: Nein, normalerweise fliegen sie gemeinsam, nur diesmal waren sie separat unterwegs. Max hatte also einen ruhigen Rückflug. oe24: Können Sie sich die für Red-Bull-Verhältnisse ungewöhnliche Fehlerkette erklären, durch die Max trotz überlegener Führung in der Schlussphase den Sieg noch hergegeben hat?

MARKO: Es hat mit dem verpatzten Boxenstopp begonnen, dann hatte Max mit dem neuen Reifensatz plötzlich keinen Grip mehr. Und schon war Norris plötzlich im DRS-Bereich ... oe24: Was genau ist beim Boxenstopp schief gelaufen?

MARKO: Eine Mutter hat geklemmt - aber das kann passieren. Wir haben über 50 Boxenstopps im Zwei-Sekunden-Bereich hingelegt, von denen einige über Sieg und Niederlage entschieden haben. Deswegen mache ich jetzt niemandem einen Vorwurf, das ist schnell abgehakt. oe24: Verstappen, heißt es, macht unter Druck plötzlich Fehler ...

MARKO: Wie ich schon sagte: Max war mit einem gebrauchten Reifensatz draußen und hatte plötzlich keinen Grip mehr. Er ist ja nicht von der Strecke abgekommen, es hat nur Zeit gekostet. "In Silverstone schlagen wir zurück" oe24: Gibt's Konsequenzen für den nächsten GP in Silverstone?

MARKO: Da schlagen wir zurück, da bringen wir ein Upgrade. Außerdem sag ich immer: Unser Ziel ist der WM-Titel, und da hat uns auch der Österreich-GP weitergebracht. oe24: Wird Mercedes auch in den nächsten Rennen zum ernsthaften Sieganwärter?

MARKO: Die sind auf dem Weg nach oben. Aber aus eigener Kraft sehe ich sie noch nicht siegfähig. Die brauchen noch was. oe24: Thema in Spielberg: Die Seitenhiebe von Christian Horner in Richtung Toto Wolff und Verstappen-Papa Jos waren nicht sehr seriös, oder?

MARKO: Da bin ich Ihrer Meinung. ich mach bei diesen Spielchen nicht mit. Wir wollen die WM gewinnen, und dazu müssen wir alle Kräfte bündeln. oe24: Könnte Verstappen angesichts dieser Streitereien nicht doch die Lust verlieren?

MARKO: Noch einmal: Solang Red Bull dem Max ein siegfähiges Auto hinstellt und eine gewisse Harmonie im Team herrscht, wird er seinen Vertrag immer erfüllen. oe24: Und wenn ihm Mercedes ein siegfähiges Auto hinstellt?

MARKO: Wenn, wenn, wenn ... Momentan ist das noch nicht der Fall. oe24: Erlauben Sie mir bitte noch eine Frage zum Red-Bull-Motorprojekt. Es heißt, es gebe Probleme ...

MARKO: Raten Sie mal, wer solche Gerüchte streut. Wir sind voll im Plan. oe24: Gibt es einen Plan B, falls der neue Motor (für das neue Reglement 2026) doch nicht funktioniert?

MARKO: Den gibt es nicht. Unser Motor muss funktionieren bzw. ins Funktionieren kommen. Da spielen so viele Faktoren wie das Benzin, die Batterie usw. mit. Es wird spannend, wer dann wirklich vorne sein wird. Was die PS betrifft werden wir jedenfalls dabei sein. Aber jetzt in Silverstone wollen Marko und die Bullen den nächsten Schritt Richtung Verstappen-Titel Nummer 4 machen.