× Mercedes feiert Doppelsieg beim GP von Belgien!

Mercedes feierte am Sonntag einen sensationellen Doppelsieg!

George Russell setzte sich am Sonntag beim Großen Preis von Belgien vor seinem britischen Landsmann Lewis Hamilton durch. Dritter wurde Ungarn-Sieger Oscar Piastri im McLaren. Russell, der bereits in Spielberg erfolgreich gewesen war, war in Spa-Francorchamps mit einer mutigen Ein-Stopp-Strategie erfolgreich. Er arbeitete sich von Startplatz sechs bis ganz nach vorne.

1. Doppelpack seit 2022

Für Mercedes war es der erste Doppelsieg seit November 2022 in Sao Paulo, damals hatte ebenfalls Russell vor Hamilton gewonnen. WM-Leader Max Verstappen belegte hinter dem viertplatzierten Charles Leclerc im Ferrari den fünften Rang, der WM-Zweite Lando Norris wurde Sechster. Carlos Sainz kam im zweiten Ferrari auf den siebenten Platz. Sergio Perez musste sich im Red Bull mit Platz acht begnügen, nachdem er von der zweiten Position weggefahren war.

Leclerc hatte beim Start die Führung von der Pole Position behauptet, Hamilton sich an Perez vorbei auf Platz zwei vorgeschoben. In der dritten Runde attackierte der Mercedes-Pilot Leclerc auf der Kemmel-Geraden und übernahm mit DRS-Hilfe die Führung. Für Verstappen ging es unterdessen bis auf Position acht nach vor, dann hielt ihn Norris auf. In der elften Runde holte sich der Niederländer einen neuen Satz Hard-Reifen ab, die Spitzengruppe folgte kurz darauf. Piastri gewann dabei einen Platz und verdrängte Perez aus den Top drei.

Pitstop-Pleite für Leclerc

Am längsten blieben Norris, der so seinen siebenten Platz an Verstappen verlor, und Carlos Sainz im Ferrari draußen. Verstappen wurde durch den Boxenstopp von Sainz und den zweiten von Perez auf Position fünf gespült. Leclerc versuchte nach der 26. Runde mit seinem zweiten Stopp den Undercut gegen Hamilton, Ferrari versemmelte diesen aber mit einem langsamen Reifenwechsel.

Russell mit Reifen-Poker

In Führung war Russell, der mehr als 30 Runden lang von seinem Hard-Reifensatz zehrte. In den letzten vier Runden duellierte sich das Mercedes-Duo noch, auch Piastri kam noch näher. Russell blieb aber vorne.