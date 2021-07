Formel-1-Pilot Lando Norris hat den Überfall im Londoner Wembley-Stadion, bei dem ihm eine Uhr geraubt worden war, psychisch noch nicht völlig verarbeitet.

"Ich bin nicht in perfekter Verfassung, da werde ich nicht lügen. Es ist mental noch einiges zu tun", erklärte der McLaren-Fahrer am Donnerstag vor dem GP in Silverstone. Er leide an Schlafstörungen, gab der 21-Jährige an. Ins Detail wolle er nicht gehen. "Ich bin dankbar, dass ich hier bin", sagte er vor seinem Heim-GP.

Norris ist mit einigen englischen Nationalspielern befreundet und hatte beim EM-Finale erstmals ein Fußballmatch besucht. Es sei nicht die schönste Erfahrung gewesen, gab er zu. Das Rennen in Silverstone würde ihn aber von dem Vorfall ablenken. "Ich bin sicher, dass ich am Freitag okay bin." Norris hat heuer schon drei Podestplätze erreicht.