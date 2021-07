Netz lacht über Formel1-App-Hacker

Die offizielle Formel-1-App verschickte am Samstagabend einige deutlich „markenfremde“ Benachrichtigungen.

Ein Hacker verschaffte sich anscheinend Zugriff auf die Formel 1 App und machte sich einen Spaß daraus Push-Benachrichtigungen an Benutzer zu senden. Eine kurze Nachricht mit der Aufschrift „foo“ wurde am Samstagabend gegen 20.10 Uhr an die Benutzer gesendet, kurz darauf folgte ein weiterer Spruch „Hmmmm, ich sollte meine Sicherheit überprüfen.. :)“ Die Funktionalität der App scheint durch den Hack nicht beeinträchtigt worden zu sein, während die Formel 1 noch eine Erklärung zur Sicherheit der App oder den möglichen Auswirkungen auf Benutzergeräte veröffentlicht hat.

Bereits im Frühjahr Opfer eines Hackerangriffs

Es ist nicht das erste Mal, dass die F1 einem Hack zum Opfer fällt. Williams musste den geplanten Autostart vor der Saison 2021 absagen aufgrund eines Foto-Leaks. Nachdem Hacker die gerenderten Bilder des Autos in der App gefunden hatten, brach Williams den Start über die Plattform ab. Wie zu erwarten, machen sich einige Social-Media-Nutzer bereits über die Sicherheitslücken lustig.

Ich glaube die Formel 1 App ish gehackt worden???????? pic.twitter.com/NaXim9AGnA — ImShiza_???????????????? (@ImShiza_) July 3, 2021