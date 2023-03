Neuer Job für Wolff in der Formel 1

Ex-Rennfahrerin Susie Wolff wird die Frauen-Akademie der Formel 1 als Direktorin leiten. Das gab die Rennserie am Mittwoch bekannt. Ziel der "F1 Academy" ist es, die Chancen von Frauen zu erhöhen, ein Cockpit als Formel-1-Fahrerin zu ergattern.

Wolff, die 40-jährige Ehefrau von Mercedes-Teamchef Toto Wolff, bestritt früher DTM-Rennen und war Williams-Testfahrerin. In der Formel E ist die Schottin Teamchefin des Rennstalls Venturi. "Ich glaube, dass die F1 Academy nicht nur für den Rennsport stehen kann", sagte Wolff in einer Aussendung vor dem Großen Preis von Bahrain. "Sie kann Frauen auf der ganzen Welt dazu inspirieren, ihren Träumen zu folgen und zu erkennen, dass es mit Talent, Leidenschaft und Entschlossenheit keine Grenzen gibt, was sie erreichen können."

In der ersten Saison wird es sieben Stationen mit 21 Rennen geben. Die Auftakt-Veranstaltung findet am 28. und 29. April auf dem Red Bull Ring in Spielberg statt, das Finale ist Teil des Rahmenprogramms beim USA-Grand-Prix der Formel 1 in Austin im Oktober.