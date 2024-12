Neues Hammer-Gerücht um Mick Schumacher

Der Sohn von Formel-1-Legende Michael Schumacher könnte nun doch noch eine Zukunft in der Formel 1 haben.

Bisher konnte Mick Schumacher noch nicht in die großen Fußstapfen seines Vaters Michael oder seines Onkels Ralf schlüpfen. Lediglich 12 WM-Punkte holte der 25-Jährige in bisher 43 Formel-1-Rennen, zuletzt verlor der Deutsche sogar seinen Job als Test- und Ersatzfahrer bei Mercedes.

Neue Chance?

Mick Schumacher könnte nun aber doch noch einmal eine Chance in der Motorsport-Königsklasse bekommen. Wie Teamaufsichtsrat Mario Andretti gegenüber der Deutschen Presse-Agentur bestätigt, beschäftigt sich das künftige Formel-1-Team Cadillac mit dem Deutschen. „Es werden viele Fahrer in Betracht gezogen. Wir halten uns alle Optionen offen“, so der 84-Jährige.

„Ich denke, das Ziel war von Anfang an, mindestens einen amerikanischen Fahrer zu haben. Es macht auf jeden Fall Sinn, einen erfahrenen Fahrer an die Seite dieses amerikanischen Fahrers zu stellen. Das wird sehr wahrscheinlich Colton Herta sein. Aber man muss sich alle Optionen offen halten“, so Andretti weiter. „Man weiß nie, was zum Zeitpunkt der endgültigen Entscheidung auftauchen wird. Plötzlich steht jemand zur Verfügung, an den man nie gedacht hätte“, so der US-Amerikaner. Cadillac soll 2026 als elftes Team an den Start gehen.