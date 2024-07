Ralf Schumacher fordert Rauswurf dieses Formel-1-Stars

Der TV-Experte hat eine klare Meinung.

Nach seinem Liebes-Outing trat Ralf Schumacher beim Formel-1-Rennen in Ungarn zum ersten Mal mit seinem Freund Etienne auf. Gemütlich schlendert das Paar durch die Boxengasse, stoppten beim Sauber-Team auf ein Getränk und zogen danach zu Red Bull weiter.

Schumacher ist am Hungaroring aber auch wieder als TV-Experte im Einsatz und lässt dabei mit einem Knallhart-Spruch aufhorchen. Auf Sky fordert der ehemalige Rennfahrer den Rauswurf von Sergio Perez, der im Qualifying einmal mehr enttäuschte.

"Ist eine Katastrophe"

„Red Bull hat so viele Fahrer. Das muss ein Ende nehmen. Man sollte ihn echt erlösen. Das tut mir leid. Für ihn ist es ja auch eine Katastrophe“, so Schumacher. „Ich weiß nicht, wie lange sich Red Bull das noch mit anschaut und antun will. Ich glaube, es hat keinen Sinn mehr. Und das weiß er auch selber.“

Der Mexikaner hat am Sonntag wohl die letzte Chance, seinen Job zu retten. In den Medien wird unterdessen schon über einen Nachfolger spekuliert – genannt wurden dabei Daniel Ricciardo, Liam Lawson oder Yuki Tsunoda.