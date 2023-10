Ricciardo fällt auch für Katar aus - nächste Chance für Lawson im AlphaTauri

Sechs Wochen nach seinem beim Trainingsunfall in Zandvoort erlittenen Handbruch ist AlphaTauri-Star Daniel Ricciardo (34) noch immer nicht fit. Der Australier fällt auch für den Katar-GP am Sonntag (19 Uhr/ORF1) aus.

Damit erhält Rookie Liam Lawson die nächste Chance im "kleinen" Bullen-Team. Der 21-jährige Australier gab in Zandvoort als Ricciardo-Ersatzmann sein F1-Debüt und wurde 13. Bereits in seinem dritten Grand Prix holte er in Singapur als Neunter seine ersten WM-Punkte. Dennoch will AlphaTauri für 2024 mit Ricciardo und Yuki Tsunoda an den Start gehen, allerdings unter einem neuen Team-Namen.

Ricciardo-Comeback in 2 Wochen in Austin

Ricciardo hatte erst im Sommer den überforderten Nyck de Vries bei AlphaTauri ersetzt. Nach Platz 13 beim Comeback am Hungaroring ging sich in Spa nur Platz 16 aus. Dann nach der Sommerpause der Unfall in Zandvoort - bei einem Ausweichmanöver war Ricciardo in die Mauer gekracht. Dabei hatte er eine wichtige Regel missachtet bzw. zu spät reagiert: Vor einem Einschlag Hände weg vom Steuer! Der WM-Dritte von 2014 und 2016 erlitt links einen komplizierten Mittelhandknochenbruch, der Knochen musste mit einer Platte verschraubt werden. "So was braucht auch bei normalem Heilungsverlauf mehrere Wochen", erklärte Red-Bull-Motorsportberater Helmut Marko. Man wolle nichts überstürzen.

Jetzt versäumt Ricciardo nach Zandvoort, Monza, Singapur und Suzuka den fünften GP. Läuft alles nach Plan, kann der mit der Gerhard-Berger-Tochter Heidi liierte Routinier aus Australien (8 GP-Siege) in zwei Wochen beim GP in Austin (US-Bundesstaat Texas) ins Cockpit zurückkehren.