Rückkehr der hüpfenden Silberpfeile

Silberpfeile heben ab und bereiten Wolff viel Arbeit in der Sommerpause.

Der ungewollt wieder hüpfende Mercedes trübt die zuletzt licht positive Stimmung bei Mercedes. Beim Rennen in Spa-Francorchamps hatten die Silberpfeile von Lewis Hamilton und George Russell wieder mit dem sogenannten Bouncing zu kämpfen. "Beide Fahrer sagen, dass das Auto schon beim Bremsen so am Springen ist, dass die Reifen überhitzen", erklärte Mercedes-Boss Toto Wolff.

Zur Erinnerung: Als eine Folge der Aerodynamikrevolution geriet der Mercedes in der vergangenen Saison bei hohem Tempo auf langen Geraden immer wieder ins Hüpfen. Resultat: Sowohl Hamilton als auch Russell waren gegenüber den RB-Boliden chancenlos. "Wir sind eigentlich wieder da, wo wir letztes Jahr standen", stellte Rekordmeister Hamilton nach Platz vier in Spa leicht geknickt fest.

Die Erkenntnisse aus der Datenanalyse sollen in der Sommerpause helfen, das Problem zu lösen. Keine schönen Aussichten vor dem Urlaub. Wolff: "Jetzt gibt es drei Wochen Ferien, da denken wir aber auch von morgens bis abends über das Auto nach".