Sainz zeigt sein Blinddarm-OP-Pflaster

Solche Geschichten schreibt nur der Sport! Vor zwei Wochen vor dem Saudi-Arabien-GP mit höllischen Schmerzen ins Krankenhaus eingeliefert und am Blinddarm operiert, kehrte Ferrari-Star Carlos Sainz in Melbourne auf die Siegerstraße zurück.

Für alle, die es nicht so richtig glauben wollten, lüftete der Australien-GP-Sieger am Sonntag nach der Siegerehrung sein Shirt. Zum Vorschein kam ein Riesen-OP-Pflaster. Sainz scherzt: "Ich würde allen empfehlen, den Blinddarm entfernen zu lassen, dann fährt man scheinbar schneller."

Tatsächlich schrieb der Drittplatzierte Lando Norris auf Instagram unter das Foto: "Ich werde auch meinen Blinddarm rausnehmen lassen. Offenbar hast du es getan und ein Rennen gewonnen ...".

Wie Sainz in den Interviews nach dem Austrlien-GP gestand, waren die letzten beiden Wochen alles andere als einfach: "Nach der Operation war ich sieben Tage lang im Bett." Mit speziellen Tricks versuchte er, die Heilung zu beschleunigen - z. B. mit Einheiten in der Überdruckkammer. Sainz: "Ich hab meine Zeit im Bett geplant, wie ich wieder auf die Beine komme, die ersten Schritte, was ich Essen sollte und so weiter."

"Das Leben ist ganz schön verrückt"

Obwohl es ihm jeden Tag nach dem Aufwachen wieder ein bisschen besser ging, wusste Sainz am Freitag noch nicht, ob er den GP bestreiten können würde. Ersatzmann Bearman (18), vor zwei Wochen in Saudi-Arabien Sensations-Siebenter, wäre bereits gewesen, abermals einzuspringen. Doch der Spanier ließ sich das Comeback in Melbourne nicht nehmen - und fuhr das Rennen seines Lebens. Wobei er gestand: "Die letzten Runden war ich schon sehr erschöpft." Doch dann dieses Happy End mit dem dritten GP-Sieg für den 29-jährigen Spanier. Sainz glücklich: "Das Leben ist ganz schön verrückt."