Showdown in Brasilien: Fährt Verstappen die WM noch an die Wand?

Formel-1-Fans kommen am Brasilien-GP-Wochenende in Sao Paulo/Interlagos voll auf ihre Rechnung. Wie in den vergangenen drei Jahren gibt's zum Aufwärmen einen Sprint über 100 km (Samstag, 15 Uhr), ehe am Sonntag (Start: 18 Uhr/ServusTV live) die Grand-Prix-Entscheidung zur besten TV-Sendezeit fällt.

Die spannendste Frage: Schafft es WM-Verfolger Lando Norris (McLaren), den Rückstand auf Max Verstappen (Red Bull) von derzeit 47 Punkten weiter zu verkürzen? Für den Dreifach-Weltmeister im Red Bull spricht: Er hat alle vier bisherigen Sprintrennen in dieser Saison gewonnen und auch in Sao Paulo 2023 in beiden Entscheidungen (Sprint & GP) zugeschlagen. oe24 beantwortet die wichtigsten Fragen zum Klassiker im Autodromo José Carlos Pace.

Was ist mit Red Bull los?

Nach dem souveränen ersten Saisondrittel schwächeln die Bullen erstmals seit drei Jahren, und zwar hartnäckig. Verstappen ist seit mittlerweile zehn Grands Prix ohne Sieg. Damit kann auch der siegverwöhnte Niederländer schwer umgehen. Beim letzten GP in Mexico City kassierte er nach einem unnötig harten Manöver gegen Norris zwei Mal zehn Strafsekunden und musste sich mit Platz 6 begnügen. Norris hingegen behielt die Nerven, eroberte mit einer Last-Minute-Überholaktion gegen Charles Leclerc (Ferrari) noch Platz 2 hinter Carlos (Sainz) und holte so 10 WM-Punkte auf.

Dass Verstappen-Teamkollege Sergio Perez konstant schwächelt und in Mexiko nicht einmal in die Punkteränge kam (und offenbar vor dem Rauswurf steht), hat Red-Bull-Motorsportchef Helmut Marko die Konstrukteurs-WM bereits abgeschrieben ("gegen McLaren und die in derzeit in Überform fahrenden Ferrari haben wir keine Chance mehr").

Warum droht Verstappen Startplatz-Rückversetzung?

"So ein Wochenende dürfen wir uns nicht mehr leisten", warnt Marko und hofft, dass Verstappen angesichts der zu erwartenden Aufholjagd in Sao Paulo kühlen Kopf bewahrt. DENN: Wie Marko auf oe24 ankündigte, droht Verstappen ein neuerlicher Motor-Tausch, was eine Start-Rückversetzung um fünf Plätze bedeuten würde. Im Klartext: Riskiert Verstappen zu viel, könnte er seine gute WM-Ausgangsposition an die Wand fahren.

Was spricht gegen Norris?

Gegen Norris und für Verstappen spricht in Interlagos zudem der spezielle Start: Weil es leicht bergauf geht, müssen die Piloten mit einem leichten Druck auf die Bremse die Balance finden, dass das Auto nicht zurückrollt. Und dabei könnte sich Norris, der als schlechter Starter gilt, besonders schwer tun.

Sorgt das Wetter für zusätzliches Spektakel?

Die Sonne könnte den Asphalt bis zu 60 Grad aufheizen, was das Reifen-Management zur besonderen Herausforderung macht. Andererseits drohen um diese Jahreszeit immer wieder Gewitter - dann wäre das Spektakel perfekt.

Andererseits: Schafft es Verstappen, seinen Vorsprung sogar auszubauen, dann wäre er in der WM so gut wie durch. Nach dem Brasilien-GP stehen nur mehr drei Rennen am Programm: Das Spektakel in Las Vegas (24.11./7 Uhr MEZ), der GP von Katar (1.12.) und das Finale am 8. Dezember in Abu Dhabi. Geht es nach Verstappen, dann fährt er in Las Vegas sogar den ersten Matchball heraus: Nämlich dann, wenn er die Glücksspielmetropole mit mindestens 60 Punkten Vorsprung verlässt.