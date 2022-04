Showdown in Down Under zum Frühstück

Australien-GP wird nach Chaos-Qualifying am Sonntag zum Frühstücksspektakel.

Das Strecken- Facelift hat es in sich – am Sonntag herrscht Crash-Alarm beim GP-Comeback auf dem Albert Park Circuit in Down Under. Zwei rote Flaggen und ein kurioser Crash zwischen den Kanadiern Nicholas Latifi (Williams) und Lance Stroll (Aston Martin) boten schon beim Chaos-Qualifying ­einen Vorgeschmack auf einen turbulenten Frühstücks-Grand-Prix (7 Uhr, im Sport24-Liveticker).

Q1: Crash, rote Flagge und Strafe für Vettel

Am Ende jubelte Ferrari-Pilot Charles Leclerc (1:17.868) über die 11. Poleposition seiner Karriere, vor dem Red-Bull-Duo Max Verstappen und Sergio ­Pérez. Bereits in Q1 überstürzten sich die Ereignisse: Latifi und Stroll kollidierten. Der Versuch, dem Verkehr auszuweichen, endete für die beiden mit dem vorzeitigen Aus und der ersten roten Flagge. Vorteil für Sebastian Vettel, der bei seinem coronabedingt ersten Saisonrennen im Training zuvor crashte und somit Zeit hatte, seinen Boliden nach einer Last-Minute-Reparatur rechtzeitig wieder auf die Strecke zu bringen. Mehr als eine Runde war für ­Vettel aber nicht drin, der zu allem Übel noch eine 600-Euro-Strafe kassierte: Immerhin war er in der ­Boxengasse der Schnellste – überschritt das Tempo­limit.

Red-Bull-Duo dominiert bei Regenwarnung

Unterdessen brauten sich dunkle Wolken über den Albert-Park zusammen – Niederschlag wurde angesagt, was in Kombi­nation mit der roten Flagge eine 20-minütige Verspätung für Q2 ergab. Die ­Regenwarnung erwies sich als laues Lüftchen, und Red Bull brachte wie schon in Q1 die Bestzeit ins Trockene. Nach Verstappen im ersten Abschnitt setzte sich diesmal Pérez durch.

Alonso-Crash im letzten Abschnitt, Leclerc vorne

In Q3 hielt WM-Leader Leclerc mit seiner ersten schnellsten Runde dagegen, ließ das Weltmeisterteam hinter sich. Kaum hatte er die Ziellinie überquert, wurde wieder Rot angezeigt. Fernando Alonso schlug zuvor in Kurve 11 ein – technischer Defekt! Im nächsten Anlauf setzte sich wieder Verstappen an die Spitze, die Antwort von Leclerc kam prompt mit drei Zehntel Vorsprung und der ersten Startposition für das heutige Rennen.

Die dritte Startreihe gehört Mercedes mit Lewis Hamilton und George Russell, die nach wie vor nur im Mittelklasse-Verkehr feststecken.

Bis zum Comeback-Rennen sollten sich die dunklen Wolken verzogen haben, 27 Grad und Sonnenschein sind prognostiziert. Zum Kaffee und Frühstückskipferl ist alles angerichtet.