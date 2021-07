Am Freitag startet in Spielberg das größte Sportwochenende seit dem Corona-Schock.

Im Gegensatz zum GP der Steiermark letzten Sonntag (Obergrenze 15.000) geht nicht nur beim Megaduell zwischen WM-Leader Max Verstappen (Red Bull) und Rekord-Weltmeister Lewis Hamilton (Mercedes) die Post ab. Aufgrund der seit Donnerstag in Kraft getretenen Öffnungen werden über das gesamte Wochenende über 100.000 Fans in Spielberg erwartet. Und denen ist wieder fast alles erlaubt: freier Bewegungsradius in allen geöffneten Bereichen. Letzte Woche galt noch eine strenge Trennung in fünf Farbsektoren.



Zudem werden jetzt auch die Stehplätze geöffnet und erstmals seit zwei Jahren auch wieder die beliebte Fan-Zone hinter der Niki-Lauda-Kurve. Und auch die Maskenpflicht im freien Gelände fällt - es gilt nur die 3-G-Regel. Damit ist alles angerichtet für die nächste Verstappen-Party. Der Niederländer fuhr letzten Sonntag ein einsames Rennen an der Spitze und peilt am Sonntag ein historisches Double an.