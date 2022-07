Start für Spielberg-Spektakel

Der Formel-1-Grand Prix von Österreich bricht heuer alle Rekorde.

Spielberg. Die Superstars des Motorsports sorgen für einen Riesenhype in Österreich! Schon vor dem Sprintrennen am Samstag steht fest: Spielberg knackt den Publikumsrekord von 2014. Damals reiste eine Viertel Million Menschen in die Steiermark – heuer begrüßt Veranstalter Red Bull 300.000 Fans am Ring. So viel wie noch nie bei einem Österreich-Rennen!

Lauda-Family, Gold-Anna und Hirscher im Anflug

Für den emotionalen ­Höhepunkt wird Mathias Lauda, Sohn unseres verstorbenen dreifachen Weltmeisters Niki, sorgen. Am Rennsonntag (12.35 Uhr) wird er in Nikis ­legendärem rotem Ferrari bei der Legends-Parade dabei sein. Auch Laudas Witwe Birgit ist in Spielberg dabei. Genauso wie unsere Doppelolympiasiegerin Anna Gasser, die auf einer speziellen KTM-Maschine über die Strecke flitzen wird. In­sider vermuten, dass auch Neo-Ski-Teamchef Marcel Hirscher mit seinem Van-Deer-Star Henrik Kristoffersen vor Ort sein wird.

Klassik-Star Buchbinder spielt die Bundeshymne

Favorit. Ein weiterer Promi feiert hingegen seine Premiere: Klassik-Star Rudolf Buchbinder wird vor dem Rennen die Bundeshymne live auf dem Konzertflügel performen. Ob „Land der Berge“ auch wie beim letzten Jahr für das siegreiche Red-Bull-Team zu hören sein wird, hängt von Superstar Max Verstappen ab. Der Weltmeister startet als großer Favorit und lockte auch heuer 40.000 Niederländer in die Steiermark.