Alarm bei Mercedes! Keine Chance gegen Red Bull

In den vergangenen Wochen hat sich das Machtverhältnis in der Formel 1 überraschend gewandelt. Bei Mercedes schrillen bereits die Alarmglocken.

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Zu Saisonbeginn war Mercedes das Maß aller Dinge. Nichts führte an den Silberpfeilen von WM-Leader Kimi Antonelli und George Russell vorbei. Während Ferrari noch teilweise mithalten konnte, hatte Red Bull große Probleme. Das hat sich mittlerweile geändert.

Spätestens an diesem Wochenende wird allerdings klar, dass sich die Kräfteverhältnisse in der Königsklasse des Motorsports wieder geändert haben. Red Bull Racing ist zurück an der Spitze, Max Verstappen gab zuletzt in Sepang und auch an diesem Wochenende in Singapur den Ton an.

Während George Russell im Sprint bis zu seinem bitteren Ausfall noch mithalten konnte, hatte Antonelli keine Chance. Der Italiener belegte im Qualifying hinter Verstappen und den beiden Ferraris nur den vierten Platz. Schon vor dem Wochenende warnte McLaren-Star Oscar Piastri, dass die Bullen wieder "das Maß aller Dinge" seien.

Upgrade wird zum großen Problem

Doch wie deutlich der Unterschied ist, schockierte auch Mercedes-Teamchef Toto Wolff. Grund dafür soll das neueste Update sein, das nur beim Italiener installiert wurde. "Das Auto ist sehr schwierig, sehr unberechenbar und es ist extrem schwer, eine Runde zusammenzubringen. Das ist bitter, da wir mit großen Erwartungen angereist sind. Ich sehe nicht wirklich, wo wir sieben Zehntel finden können", stellte Wolff kritisch fest.

Auch wenn die WM zugunsten von Mercedes bereits entschieden ist, rauchen im Hintergrund die Köpfe. Denn während beim Erzrivalen von Red Bull das neue Reglement verstanden wird, ist der Abwärtstrend bei Mercedes klar ersichtlich und könnte auch ein Vorbote für die kommende Saison sein.

Gute Laune bei Charles Leclerc (l.) und Max Verstappen.e © Getty Images

So meinte etwa der ehemalige F1-Pilot Juan Pablo Montoya, dass man jetzt schon sehen kann, dass Red Bull nächstes Jahr wieder zurück an die Spitze der WM kommen wird. Nach einem schwierigen Jahr dürfte sich die harte Arbeit beim rot-weiß-roten Rennstall ausgezahlt haben. Das zeigt sich auch bei der Laune von Max Verstappen, der mittlerweile im Vergleich zum Saisonstart wieder ruhiger geworden ist und sich auf seine eigene Leistung konzentriert.