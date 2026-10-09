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Spektakel mit Stürzen!

Rekordshow in Mandalika! Fernandez führt Aprilia-Dreifachspitze an

SR
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Raul Fernandez vom Trackhouse-Aprilia-Team sitzt mit schwarzer Kappe und Lederkombi bei einer Pressekonferenz am Mikrofon.
© Getty Images
Aprilia drückt dem Freitag beim MotoGP Grand Prix von Indonesien den Stempel auf: Raul Fernandez schnappt sich mit Rekordzeit Platz eins vor Marco Bezzecchi und Jorge Martin.
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Sensationeller Auftakt beim Grand Prix von Indonesien: Im Vor-Qualifying der MotoGP auf dem Mandalika Circuit setzte die Aprilia-Fraktion ein eindrucksvolles Ausrufezeichen. Raul Fernandez aus dem Trackhouse-Aprilia-Team brannte eine Fabelzeit von 1:28,725 Minuten in den Asphalt und stellte damit einen neuen Rundenrekord auf. Fernandez sicherte sich den Tagessieg knapp vor seinen Markenkollegen Marco Bezzecchi (+0,219 Sek.) und Jorge Martin (+0,481 Sek.), womit Aprilia die ersten drei Ränge geschlossen für sich beanspruchte.

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Spannender Kampf um die direkten Q2-Tickets

Hinter dem souveränen Aprilia-Trio sortierte sich Pedro Acosta auf der vierten Position ein, während Superstar Marc Marquez den fünften Platz belegte. Fabio Di Giannantonio landete auf Rang sechs. Eine starke Leistung zeigte auch Fabio Quartararo: Trotz eines Sturzes im Laufe der Session erkämpfte der Franzose den siebten Platz und löste damit ebenso wie Alex Marquez (8.), Franco Morbidelli (9.) und Weltmeister Francesco Bagnaia (10.) das direkte Ticket für das zweite Qualifying (Q2).

Sturzwelle in Mandalika – Rookie Razgatlıoğlu muss in Q1

Prima-Pramac-Yamaha-Fahrer Toprak Razgatlıoğlu führt mit der Startnummer 07 eine eng gestaffelte Gruppe von MotoGP-Piloten in einer Schräglage durch eine Kurve auf dem Mandalika Circuit.
Voller Einsatz im engen Feld: Prima-Pramac-Yamaha-Pilot Toprak Razgatlıoğlu führt mit der Startnummer 07 eine Verfolgergruppe durch die Kurve. Nach Platz 16 im Freitagstraining von Mandalika muss der türkische Rennfahrer am Samstag im Qualifying 1 um den Einzug ins Q2 kämpfen. © GEPA pictures

Prima-Pramac-Yamaha-Pilot Toprak Razgatlıoğlu zeigte einen soliden Einstand, kam mit einer Zeit von 1:30,152 Minuten (+1,427 Sek.) jedoch nicht über den 16. Rang hinaus. Der Türke verpasste damit die Top-10 und muss am Samstag im ersten Qualifikationsdurchgang (Q1) um den Nachrutsch kämpfen.

Die Rundenjagd war von zahlreichen Abflügen geprägt: Unter anderem stürzten Alex Marquez und Enea Bastianini jeweils doppelt. Auch Ai Ogura und Diogo Moreira mussten nach Stürzen ihre Hoffnungen auf den direkten Q2-Einzug begraben.

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