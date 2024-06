Verstappen jagt in Spielberg das "perfekte Wochenende"

Nach der besten Trainingszeit, der Sprint-Pole, dem Sprint-Sieg und der Pole Position für den GP von Österreich greift Max Verstappen am Sonntag nach dem perfekten Wochenende.

Nach drei Qualifying-Niederlagen in Folge kehrt WM-Dominator Max Verstappen an die Spitze der Startaufstellung zurück. Am Sonntag (ab 15 Uhr im Sport24-LIVETICKER) will der Red-Bull-Star mit dem Sieg nachlegen. Gelingt ihm auch die schnellste Runde, würde ihm das seltene Kunststück gelingen, alle Bestzeiten an einem Wochenende zu holen.

Max Verstappen hatte auch das dritte Sprintrennen in dieser Formel-1-Saison gewonnen. Der Niederländer setzte sich am Samstag nach 23 Runden vor den beiden McLaren-Piloten Oscar Piastri und Lando Norris durch. Später fixierte Verstappen auch noch die Pole Position für das Hauptrennen. Auf dem Weg zu seiner 40. Karriere-Pole und seiner fünften auf dem Red Bull Ring verwies Verstappen Norris und Mercedes-Fahrer George Russell auf die weiteren Plätze. Zuvor hatte er bei drei Rennen in Folge den besten Startplatz verpasst, nachdem er die ersten sieben Grands Prix von der Pole Position gestartet war. "On fire", kommentierte Verstappen seine Leistung. "Jede Runde war genau auf dem Punkt. Es hat sehr viel Spaß gemacht da draußen."

"Man sieht, es ist sehr eng, und es sind kleine Details, die ein Wochenende in diesen Tagen ausmachen können", sagte Verstappen. "Da muss man wirklich in Topform sein." Im Vorjahr hatte es wegen Dutzender Track-Limits-Verstöße in den Kurven 9 und 10 Strafen gehagelt. Deshalb wurden dort temporäre Kiesbetten installiert, was dazu führte, dass es in diesem Jahr dort bisher keine Vergehen gibt. "Für mich ist das peinlich", echauffierte sich Piastri. "Ich weiß nicht, warum sie Hunderttausende oder Millionen ausgegeben haben, um die letzten beiden Kurven zu ändern, wenn man immer noch Kurven hat, in denen man von der Strecke gehen kann." Er sei nicht neben der Strecke gefahren, betonte der 23-Jährige.