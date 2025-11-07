Sprint-Pole! Norris schneller als Antonelli in Brasilien

Lando Norris startet von der Pole Position in den Formel-1-Sprint von Sao Paulo. Der McLaren-Pilot setzte sich im Qualifying knapp vor Mercedes-Fahrer Kimi Antonelli durch. Teamkollege Oscar Piastri wurde Dritter, Max Verstappen landete nur auf Rang sechs.

WM-Leader Lando Norris startet am Samstag von der Pole Position in den Formel-1-Sprint von Sao Paulo. Der McLaren-Pilot war am Freitag im Qualifying für das kurze Rennen 0,097 Sekunden vor Mercedes-Fahrer Kimi Antonelli der Schnellste. Norris' zuletzt schwächelnder McLaren-Teamkollege Oscar Piastri kam 0,185 zurück auf Rang drei.

Mercedes-Doppel hinter Norris

Dahinter folgte mit George Russell (0,252) der zweite Mercedes. Weltmeister Max Verstappen (0,337) landete im Red Bull nur auf Platz sechs. "Es war härter, als es ausgeschaut hat. Mercedes war schnell, aber wir haben unseren Job ganz gut erledigt. Es war schwieriger als in Mexiko, aber es ist ein tolles Ergebnis für uns", sagte Norris.

Marko ohne Hoffnung für Sprint

Red Bulls Motorsportberater Helmut Marko sah nach dem Qualifying wenig Chance für Verstappen im Sprint. "In Sektor zwei mit den meisten Kurven fehlt uns einfach die nötige Downforce, der nötige Grip. Da verlieren wir vier Zehntel auf einem relativ kurzen Abschnitt. Für den Sprint sehe ich keinerlei Möglichkeiten, außer es regnet vielleicht", sagte Marko.

Hamilton scheitert in SQ2

Lewis Hamilton schied bereits in SQ2 mit Brems-und Stabilitätsproblemen kämpfend vorzeitig aus, sein Ferrari-Kollege Charles Leclerc reihte sich auf Platz acht ein. In der WM-Wertung zog Norris zuletzt in Mexiko an Piastri vorbei, er führt aber nur einen Punkt vor seinem teaminternen Rivalen. Vierfach-Champion Verstappen liegt vier Rennwochenenden vor Saisonende 36 Zähler zurück.



So läuft das Interlagos-Weekend:

Samstag, 08.11.2025

Sprint: 15:00 Uhr

Qualifying: 19:00 Uhr

Sonntag, 09.11.2025

Rennen / Formel 1 Start: 18:00 Uhr

Alle Zeiten in ME(S)Z