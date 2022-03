Super-Max setzt Lewis unter Druck

Für Hamilton zählt heuer nur Rekord-WM-Titel Nummer 8 Titelverteidiger Verstappen kommt als Test-Schnellster

Erst am letzten Test-Nachmittag in Bahrain stieg Titelverteidiger Max Verstappen richtig aufs Gas des RB18 - und brannte eine Super-Bestzeit in den Wüsten-Asphalt. In 1: 31,720 war der mit einem neuen Fünfjahresvertrag ausgestattete Red-Bull-Star fast 7 Zehntel schneller als Verfolger Charles Leclerc im Ferrari. Verstappens Teamkollege Sergio Perez war als Siebenter 1,4 Sekunden langsamer als der "fliegende Holländer".

Noch wenig Freude mit seinem neuen Dienstauto hat Mercedes-Rekordweltmeister Lewis Hamilton. Der W13 sorgte mit revolutionärem aerodynamischem Seitenkasten-Konzept für viel Gesprächsstoff, allein an der Performance hapert's noch. "Da müssen wir noch einige Hürden überwinden", klagte Hamilton nach langem Herumexperimentieren und 2,4 Sekunden Rückstand.

Hinter Verstappen ("Unsere Updates funktionieren richtig gut"): Ferrari-Star Charles Leclerc (+0,695) und Fernando Alonso im Alpine (+0,978). Hamiltons neuer Teamkollege George Russell fuhr bei Bahrain-Tests die insgesamt viertschnellste Zeit, sein Rückstand auf Weltmeister Verstappen betrug eine Sekunde.

Hamilton: »Werden noch nicht um Siege mitfahren«

Hamiltons Blitz-Fazit: "Unser Auto hat Potenzial, wir müssen aber lernen, wie wir das freisetzen können." Die Situation sei "ganz anders als letztes Jahr". Auch 2021 waren die Silberpfeile bei den Wintertests nicht vorn, allerdings hielt sich der Rückstand in Grenzen. Hamilton: "Ferrari und Red Bull sind die Schnellsten, dann kommen vielleicht wir oder McLaren. Ich denke im Moment nicht, dass wir schon um Siege fahren werden."