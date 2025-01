Total Schaden: Lewis Hamilton baut ersten Crash im Ferrari

Der siebenfache Weltmeister hat seinen ersten Crash im Ferrari gebaut.

Von Dienstag bis Donnerstag testet Ferrari in Barcelona auf dem Circuit de Catalunya. Dabei geschah Lewis Hamilton am Mittwoch ein Fehler im Schlussabschnitt der Strecke. Er schlug gegen 11 Uhr mit dem 2023er Auto in den Reifenstapel und beschädigte das Auto schwer. Hamilton blieb unverletzt. Laut Ferrari sollte der Crash keine negativen Folgen auf die restlichen Tests haben.

Weitere Tests

Am Donnerstag werden die beiden Hauptfahrer, Charles Leclerc und Lewis Hamilton, nicht im Auto sitzen. Es übernehmen die beiden Ersatzfahrer Antonio Giovinazzi und Dino Beganovic.

Ferrari nutzt allgemein gerade jeden Testkilometer, den sie bekommen können. Dabei sollte Hamilton nicht das Auto lernen, sondern wie das Team und die Kommunikation untereinander funktioniert.

Nicht das erste Mal

Schon 2013 baute Hamilton bei einer seiner Debütfahrten einen Unfall. Damals war es der erste Test mit Mercedes.