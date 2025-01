Rangnick verkündet Entscheidung live im TV

Ab 20 Uhr sind heute alle Blicke auf Ralf Rangnick gerichtet.

Als Champions-League-Experte fungiert unser Teamchef seit dieser Saison bei Pay-TV-Sender Canal+ und gibt als Insider Einblick in sein umfangreiches Fußball-Wissen. Auch am letzten Spieltag im Grunddurchgang steht Rangnick in dieser Funktion an der Seite von Moderatorin Elisabeth Gamauf und analysiert aus dem Canal+ Studio das Spiel zwischen Sturm Graz und RB Leipzig. Der Top-Hit wird in Klagenfurt von Thomas Trukesitz und ÖFB-Spielanalysten Stefan Oesen kommentiert.

BVB-Bosse haben Top-Kandidaten

Apropos ÖFB: Nach dem enormen Medien-Echo rund um das Treffen von Rangnick mit den Bossen von Borussia Dortmund wird der heftig umworbene Teamchef live seine Entscheidung rund um einen möglichen Transfer geben. Fakt ist: Wie die BILD berichtet, wurden BVB-Chef Watzke und Geschäftsführer Ricken bei Rangnick in Salzburg vorstellig. Doch nicht nur der erfolgreichste ÖFB-Trainer aller Zeiten steht auf der Wunschliste des Bundesliga-Giganten. Auch Niko Kovac soll, wie die BILD berichtet, ein Top-Kandidat sein. Pikant: Auch Kovac kommentiert als Champions-League-Experte die Königsklasse auf Canal+. Er ist heute im Studio aber nicht dabei.