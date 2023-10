Verstappen greift mit Spezial-Lackierung nach 50. GP-Sieg

Der Primetime-GP in Austin ist für Max Verstappen ein ganz spezieller: Im ersten Rennen als frisch gebackener Dreifach-Weltmeister exakt ein Jahr nach dem Tod von Red-Bull-Gründer Dietrich Mateschitz greift der der Holländer nach seinem 50. GP-Sieg. Mit Speziallackierung.

Menschentrauben, Handy-Fotos, allen blieb allen der Mund offen: Passend zum Anlass ließ Red Bull am Medien-Donnerstag Verstappens Boliden per Helikopter über den Dächern von Austin einschweben.

Freitag, 23 Uhr: Qualifying, Samstag Mitternacht: Sprint

Schon heute, Freitag, wird es dem berühmten Circuit of The Americas ("COTA") ernst: Um 23 Uhr (oe24-Liveticker) steigt das Qualifying für den GP am Sonntag (21 Uhr, ServusTV live). Für morgen (24 Uhr) steht das Sprintrennen am Programm - quasi als Mitternachtsspektakel.

Am Sonntag - am 1. Todestag von Red-Bull-Gründer Dietrich Mateschitz - jagt Verstappen seinen 50. Grand-Prix-Sieg.

Diese Rekorde jagt Verstappen in Austin

So nebenbei will der "fliegende Holländer" seine Rekordserie ausbauen:

Vor zwei Wochen in Katar stellte Verstappen seinen Führungsrunden-Rekord auf in einer Saison auf 739 - bei noch fünf ausstehenden Rennen könnte er sogar die 1.000-Runden-Schallmauer knacken.

Verstappen führt in der WM-Gesamtwertung zudem mit einem Vorsprung von 209 Punkten, bisher hat Ex-Red-Bull-Pilot Sebastian Vettel 2003 mit 155 Zählern den größten Abstand der F1-Historie am Ende des Jahres gehalten.

Die meisten Saisonsiege (15) sowie

die höchste Punktezahl (454) könnte "Super-Max" ebenfalls in Austin knacken. Beide Marken hält er aus der vergangenen Saison.

Derzeit hält Verstappen bei 14 GP-Siegen und 433 Zählern.

Für den österreichisch-britischen Rennstall Red Bull steht in Austin ebenfalls einiges auf dem Spiel. Die "Bullen" jagen die Mercedes-Rekordsaison 2016 mit 19 Siegen, heuer feierten Verstappen (14) und Perez (2) in 17 Rennen 16 Erfolge.

Und wir können fast sicher sein: Am Sonntag werden wir eine emotionalen Max Verstappen am Siegerpodest erleben, einen der an "Dietrich" erinnert, dessen Vision diesen unglaublichen Siegeszug erst möglich gemacht hat.