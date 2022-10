Verstappen holt sich Pole Position in Mexiko

Seine Red-Bull-Teamkollege Perez kam nicht über Rang vier hinaus.

Mexiko-Stadt. Max Verstappen nimmt das Heimspiel seines Red-Bull-Teamkollegen Sergio Perez am Sonntag (21.00 Uhr MEZ/live ServusTV und Sky) in Mexiko aus der Pole Position in Angriff. Der alte und neue Formel-1-Weltmeister verwies am Samstag im Qualifying in Mexiko-Stadt die beiden Mercedes-Piloten George Russell und Lewis Hamilton um je drei Zehntelsekunden auf die Plätze zwei und drei. Perez kam nicht über Rang vier hinaus.

Vorjahressieger Verstappen könnte mit einem Erfolg im stimmungsvollen Autodromo Hermanos Rodriguez einen neuen Rekord für die Anzahl der Saisonsiege aufstellen. Mit bisher 13 Triumphen liegt der 25-jährige Niederländer gleichauf mit Michael Schumacher 2004 und Sebastian Vettel 2013. In dieser Saison gibt es allerdings deutlich mehr Rennen. Für Verstappen ist es die 19. Pole Position seiner Karriere, die erst sechste in dieser Rekordsaison.