Verstappen jagt Norris – McLaren will drittes Doppelpodium

In Bahrain geht der spannende Formel-1-Titelkampf weiter: McLaren sieht sich im Vorteil, während Verstappen nur einen Punkt hinter WM-Leader Norris liegt. Das Rennen verspricht Hitze – auf und neben der Strecke.

Der vierte Saisonlauf der Formel 1 in Bahrain könnte die WM-Wertung erneut durcheinanderwirbeln. McLaren-Pilot Oscar Piastri sieht sein Team im Vorteil: "Ich denke, dass wir einen kleinen Vorteil haben", sagte der Australier. Doch die Konkurrenz schläft nicht – Weltmeister Max Verstappen liegt nur einen Punkt hinter WM-Führendem Lando Norris und will in Bahrain zuschlagen.

Verstappens Bahrain-Bilanz

Der Red-Bull-Pilot gewann die letzten beiden Rennen in Sakhir. "Bahrain ist sehr hart für die Reifen", erklärte Verstappen, "aber Japan hat gezeigt, dass wir vorne mitfahren können." Ein Sieg würde ihn an Norris vorbeiziehen lassen.

McLarens Doppel-Podiums-Chance

Nach zwei Doppelpodien in Folge will McLaren in Bahrain endlich den Sieg holen. Teamchef Christian Horner räumte ein, dass Red Bull aktuell den Fahrertitel priorisiert – die Konstrukteurs-Wertung führt McLaren mit 50 Punkten Vorsprung.

Ferrari und Mercedes im Hintergrund

Während Ferrari noch auf sein erstes Saison-Podium wartet, will Mercedes mit George Russell (WM-Rang 4) aufschließen. "Wir werden sehen, welche Fortschritte wir gemacht haben", sagte Ferrari-Chef Fred Vasseur.