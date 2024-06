Verstappen kämpft gegen "M-Fluch" an

Am Sonntag (20 Uhr, Servus TV) macht die Formel-1-Weltmeisterschaft ihren neunten Halt. In Montreal jagt Dreifach-Weltmeister Max Verstappen seinen dritten Sieg in Folge.

Melbourne, Miami, Monte Carlo – die drei Städte verbindet nicht nur derselbe Anfangsbuchstabe, sondern auch die Tatsache, dass Dreifach-Weltmeister Max Verstappen hier in dieser Saison jeweils sieglos blieb. Lastet auf dem Niederländer etwa ein „M-Fluch“? Das wird sich am Sonntag beim Rennen (ab 20 Uhr im Sport24-Liveticker) in Montreal zeigen.

Verstappen jagt dritten Montreal-Sieg in Folge

Den Platz an der Tabellenspitze hat der Niederländer weiterhin inne, muss sich aber vor Ferrari-Pilot Charles Leclerc in Acht nehmen. Der 26-Jährige gibt bei der Verfolgungsjagd auf Verstappen ordentlich Gas. Zuletzt durch einen „Heim-Sieg“ in Monte Carlo, mit dem der Monegasse den Rückstand auf den Red-Bull-Superstar auf 31 Punkte runterschrauben konnte.

"Checo" bleibt bei Bullen

Für Verstappen wäre es der dritte Montreal-Triumph in Folge. Ob der 26-Jährige den Bullen erneut einen Erfolg in Kanada bescheren kann bleibt abzuwarten. Was allerdings bereits feststeht ist, wie es in Zukunft mit Teamkollegen Sergio Perez weitergeht. Der Mexikaner, dessen sportliche Leistungen zuletzt häufig unter Kritik standen, hat seinen mit Ende des Jahres auslaufenden Vertrag bis 2026 verlängert.

Red-Bull-Teamchef Christian Horner schätzt vor allem die Dynamik zwischen seinen beiden Piloten Perez und Verstappen: „Kontinuität und Stabilität sind wichtig für das Team und sowohl Checo als auch Max sind eine erfolgreiche und robuste Partnerschaft, die uns im vergangenen Jahr den ersten Doppelsieg des Teams in der Meisterschaft beschert hat“, so der 50-Jährige.

FIA präsentiert neue Autos und Reglement

Nicht nur die Perez-Vertragsverlängerung bei Red Bull sorgte vor dem morgigen Rennen für Schlagzeilen. Automobilhersteller FIA stellte am Donnerstag die „Autos der Zukunft“ vor, die ab 2026 zum Einsatz kommen sollen, so wie ein neues Reglement. Mit den kleineren, leichteren Autos mit aktiver Aerodynamik will man Nachhaltigkeit und neueste Technik miteinander vereinen.