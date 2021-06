Verstappen krallt sich Frankreich-Pole

Max Verstappen holt sich im Hundertstel-Krimi von Le Castellet die Pole-Position und versetzt Dauerrivale Lewis Hamilton nur auf Platz 2.

Red-Bull-Pilot Max Verstappen wird den Großen Preis von Frankreich in Le Castellet vom besten Startplatz aus in Angriff nehmen. Der Führende der Formel-1-Weltmeisterschaft knöpfte Mercedes-Mann Lewis Hamilton im Qualifying am Samstag 0,258 Sekunden ab. Hamilton, der zuletzt 2018 und 2019 in Le Castellet die Pole erobert hatte, verwies seinen Teamkollegen Valtteri Bottas auf den dritten Platz.

Für den Niederländer Verstappen war es die fünfte Pole Position in seiner Karriere. Der Mexikaner Sergio Perez im zweiten Red Bull wurde Vierter. Der siebente Lauf im WM-Jahr 2021 wird am Sonntag, 15.00 Uhr (live Servus TV und Sky), gestartet.