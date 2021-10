Verstappen will gegen Hamilton vorlegen

WM-Duell eskaliert: Verstappen und Hamilton krachten im Training aufeinander.Am Sonntag kommt es zum Showdown der Hitzköpfe.

Sechs Rennen stehen in dieser Saison noch am Programm, nur sechs Punkte trennen WM-Leader Max Verstappen und Titelverteidiger Lewis Hamilton. Das Saisonfinish wird zum Thriller, die Nerven liegen blank. Im Training vor dem GP der USA in Austin am Sonntag (ab 21 Uhr im Sport24-LIVE-Ticker) kam es zum Eklat: Verstappen und Hamilton kamen sich auf der Start-Ziel-Geraden des Circuit of the Americas ­gefährlich nahe, das verärgerte vor allem den Niederländer. Zunächst beleidigte Verstappen seinen Rivalen via Boxenfunk als „dummen Idioten“. Um seinen Worten Nachdruck zu verleihen, hob der 24-Jährige auch seinen Mittelfinger zu einer bekannten Geste der Missachtung.

Verstappen: "Können um Sieg mitkämpfen"

Am Sonntag geht das brisante Duell auf der Strecke weiter, Start in Austin ist um 21 Uhr. Favorit ist Hamilton, der Brite hat fünf der bisherigen acht Rennen in Texas gewonnen, war zudem zwei Mal Zweiter. Doch Verstappen gibt sich angriffslustig: „Wir wissen jetzt, dass wir auf jeder Strecke zumindest um das Podium kämpfen können, aber auch um den Sieg, und das ist anders als in den vergangenen Jahren“, so der 24-Jährige. „In den USA waren wir immer konkurrenzfähig und hatten gute Resultate. Jetzt gilt es, das in einen Sieg umzumünzen. Es wird wieder ein knappes Rennen und ich bin bereit.“

Der WM-Leader hat seinen Erzrivalen Hamilton überraschend die Pole Position für den Grand-Prix der USA weggeschnappt. Der Niederländer distanzierte seinen Mercedes-Kontrahenten am Samstag im Austin um zwei Zehntelsekunden und brachte sich in eine ausgezeichnete Position, das Rennen in Texas erstmals zu gewinnen.

Hamilton plant Sixpack: 6. Saisonsieg & 6. US-Sieg

Auch Hamilton will im Titelrennen keinen Zentimeter nachgeben, hofft auf der Strecke mit langen Geraden und schnellen Kurven auf seinen sechsten Saisonsieg: „Es kann in den letzten sechs Rennen noch so viel passieren. Es ist wichtig, bei jedem Rennen vorne zu sein.“