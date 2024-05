Verstappen-Wirbel vor Miami-GP

Vor Miami-GP am Sonntag (22 Uhr, ORF 1 & Sky) bebt es weiter bei Red Bull

Das interne Drama bei Red Bull nimmt kein Ende – der Weltmeister-Rennstall droht zu zerbrechen. Vor dem Luxus-Grand-Prix in Miami am Sonntag (ab 22 Uhr im Sport24-LIVETICKER) wurde bekannt, dass Stardesigner und Superhirn Adrian Newey dem Stall von Christian Horner den Rücken kehrt. Nun taucht weiterhin die Frage auf: Wie geht es mit Max Verstappen weiter?

Machtkämpfe lassen Red Bull zerbrechen

Vor einigen Monaten wurde Teamchef Christian Horner von einer Mitarbeiterin unangemessenes Verhalten vorgeworfen – das Drama bei Red Bull nahm seinen Anfang. Seitdem tobt bei den Bullen ein Machtkampf. Das Ganze resultierte nun in einem Weggang von „Design-Guru“ Newey. „Es ist natürlich schade, dass Adrian jetzt weggeht“, erklärte Weltmeister Max Verstappen. Allerdings glaubt der Starpilot weiterhin an seinen Rennstall. „Ich vertraue immer noch auf das Team und die Leute, die wir jetzt noch haben.

Da sind viele gute Leute zusammen, die in den letzten Jahren ein unglaubliches Auto gebaut haben.“ Bezüglich der Zukunft von Verstappen bei Red Bull gibt es ebenfalls Unklarheiten. Des öfteren wird dem 26-Jährigen ein Wechsel zu Mercedes nachgesagt. Denn Silberpfeil-Teamchef Toto Wolff will den dreifachen Champion sowie Red Bull Mastermind Helmut Marko in sein Boot holen. Auf die Nachfrage, ob er einen Wechsel nach der Saison ausschließen könne, antwortete Verstappen lediglich: „Normalerweise schon.“ Ein „Nein“ hört sich definitiv anders an.

Die heikle Lage ändert allerdings nichts daran, dass Red Bull in der Konstrukteurswertung ganz vorne liegt (195 Punkte). Aus den bisherigen fünf Rennen der Saison, ging Verstappen viermal als Sieger hervor – das Drama lässt die Leistungen des RB-Piloten kalt. Die Sterne stehen gut, dass der Niederländer auch in Miami erfolgreich ist. Denn bereits in den letzten zwei Jahren triumphierte dieser beim glamourösen Rennen im Sunshine State.