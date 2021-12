Zündstoff schon vor dem ersten Training?

Ganz nach dem Motto: Das Beste kommt zum Schluss! Lewis Hamilton und Max Verstappen sitzen vor dem GP von Abu Dhabi zum ersten Mal in der Pressekonferenz nebeneinander.

Die ganze Saison ein Duell auf Augenhöhe! Der WM-Krimi in der Formel 1 zwischen Max Verstappen und Lewis Hamilton entscheidet sich erst in Abu Dhabi. Zündstoff könnte es schon vor dem ersten Training geben. Denn: Die FIA hat die beiden WM-Rivalen zum ersten Mal in dieser Saison in dieselbe Paarung für die Pressekonferenz vor dem Rennen gesteckt.

Das ganze Jahr haben Fans sich darüber gewundert und beschwert. Das hätte sich insbesondere nach Rennen wie Monza angeboten. Stattdessen saßen sie dann neben Nicholas Latifi, Yuki Tsunoda oder Lance Stroll und haben die komplette Aufmerksamkeit auf sich gezogen.

Endet Titelkampf im Crash?

Nicht wenige Beobachter fürchten, die letzte Konfrontation auf der Strecke in diesem Jahr wird mit einem finalen Crash enden. "Es wird aufregend", sagte Verstappens Vater Jos. "Er wird alles versuchen, um den Sieg zu holen, das ist sicher", kündigte der ehemalige Formel-1-Pilot an. "Das wird ein absoluter Wahnsinns-Kampf, der eventuell auch relativ schnell vorbei sein kann", befürchtet der deutsche Rennfahrer Timo Glock. Nicht wenigen fällt in dem Zusammenhang der Zoff zwischen Alain Prost und Ayrton Senna ein, die sich 1989 und 1990 jeweils in die Autos fuhren.

Oder auch Michael Schumacher, der 1994 nach einem Crash mit Damon Hill und dem Aus von beiden erstmals Weltmeister wurde und drei Jahre später mit seinem Rammstoß gegen den späteren Titelträger Jacques Villeneuve für die eigene Saison-Disqualifikation sorgte.

Neue Streckenabschnitte

Zwölf Mal wurde bisher auf dem Yas Marina Circuit gefahren. Dreimal wurde dort der Titel vergeben: 2010 an Sebastian Vettel, 2014 an Hamilton, 2016 an Nico Rosberg. Die meisten Siege holte Hamilton auf dem Kurs mit fünf (2011, 2014, 2016, 2018, 2019), Verstappen gewann voriges Jahr. Seitdem sind auf dem Kurs einige Veränderungen vorgenommen worden. "Es gibt neue Streckenabschnitte, die wir lernen und verstehen müssen, und das bedeutet für alle einen Schritt ins Ungewisse", sagte Mercedes-Teamchef Toto Wolff. "Das letzte Saisonrennen wird intensiv, aber es ist wichtig, sich nicht ablenken zu lassen, einen kühlen Kopf zu bewahren und mit beiden Beinen auf dem Boden zu bleiben, damit wir erneut die Performance abliefern können, die wir beim letzten Mal erbracht haben."