Porsche-Pilot Pascal Wehrlein hat das erste von zwei Formel-E-Rennen in Saudi-Arabien gewonnen und damit den Spieß umgedreht.

Der Deutsche hatte sich beim Saisonauftakt in Mexiko zuletzt dem WM-Leader Jake Dennis geschlagen geben müssen. Der ehemalige Formel-1-Pilot Wehrlein war als Neunter gestartet und setzte sich bei Flutlicht im Stadtteil Diriyah in Riad 0,531 Sekunden vor Dennis (Avalanche Andretti) und Sam Bird (Jaguar) durch. Am Samstag findet noch ein Rennen statt.