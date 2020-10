Hamilton schnappt sich Pole in Portimao

Hamilton hat sich bei seiner Portugal-Premiere die Pole-Position geschnappt. Vor Teamkollege Bottas und Rivalen Verstappen wird der Brite am Sonntag als Erster an nden Start gehen.

Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton startet am Sonntag (ab 14.10 Uhr im sport24-LIVE-Ticker) in Portimao von der Pole Position in den Grand Prix von Portugal. Der Mercedes-Star erzielte am Samstagnachmittag in 1:16,652 Minuten zum bereits 97. Mal in seiner Karriere Bestzeit im Qualifying. Dahinter folgte sein finnischer Teamkollege Valtteri Bottas (+0,102 Sek.) auf Platz zwei, der Niederländer Max Verstappen (+0,252) wurde im Red Bull Dritter.



In der WM liegt Titelverteidiger Hamilton vor dem zwölften von geplanten 17 Saisonrennen bereits 69 Punkte vor Bottas. Verstappen hat als Dritter 83 Zähler Rückstand auf den Briten.





