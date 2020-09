Hamilton Schnellster im Sotschi-Abschlusstraining

Vor Bottas und Sainz. Vettel nur auf siebentem Platz.

WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton hat im letzten Formel-1-Training beim Grand Prix von Russland die Konkurrenz hinter sich gelassen. Der britische Mercedes-Pilot verwies am Samstag in Sotschi seinen finnischen Teamkollegen Valtteri Bottas mit klarem Vorsprung (0,776 Sek.) auf den zweiten Platz. Als Dritter (+0,817) beendete McLaren-Fahrer Carlos Sainz jr. aus Spanien das Abschlusstraining vor der Qualifikation am Nachmittag. Max Verstappen (NED/1,027) war im Red Bull Sechster.

Sebastian Vettel belegte im leicht modifzierten Ferrari den siebenten Platz.