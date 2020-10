Hamilton will in Portugal Geschichte schreiben

WM-Leader Lewis Hamilton kann in Portimão Schumi abhängen - Mercedes vor Konstrukteurs-Titel

Gänsehaut-Feeling vor zwei Wochen am Nürburgring: Mit dem 91. GP-Sieg zog Hamilton mit Legende Michael Schumacher (51) gleich. Dessen Sohn Mick (21) überreichte dem Briten einen Original-Rennhelm von Schumis letzter Saison 2012.

Alleiniger Rekordhalter?

Am Sonntag kann Lewis eins draufsetzen: Mit Sieg Nr. 92 hätte der Mercedes-Star den Rekord alleine. Alles spricht für Hamilton, der 7 von 11 Saisonrennen für sich entschieden hat. Bei 69 Punkten Vorsprung auf seinen Teamkollegen Valtteri Bottas braucht sich Lewis den 7. WM-Titel nur mehr abzuholen. Dann winkt der nächste Meilenstein: Mit seinem 7. WM-Titel wird Hamilton auch in dieser Wertung Schumacher einholen.

»Achterbahn« mit 353 km/h Topspeed

Schon am Sonntag kann Mercedes in der Konstrukteurswertung alles klar machen -der 7. Titel in Folge ist bei 180 Punkten Vorsprung auf "Verfolger" Red Bull nur mehr Formsache. Fad wird uns trotzdem nicht. Die "Achterbahn" an der Algarve hat es in sich: Steigungen, Gefälle bis zu 12 Prozent, uneinsehbare Kurven und eine Highspeed-Passage, auf der bei den letzten Tests 2009 Spitzen bis zu 353 km/h gemessen wurden. Regen könnte am Sonntag für zusätzliche Action sorgen.