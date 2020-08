Horror-Szenen in Spielberg: MotoGP-Star Rossi mit Schutzengel

Nicht nur in der Moto2-Serie, auch in der MotoGP gab es einen Horror-Unfall in Spielberg.

Nach der Moto2 ist beim Grand Prix von Österreich auch die MotoGP nach einem Horror-Crash früh unterbrochen worden. Franco Morbidelli und Johann Zarco fuhren in Spielberg bei der Anfahrt auf Kurve 3 ineinander, ihre dann durch die Luft fliegenden Motorräder trafen nur dank viel Glück keine anderen Fahrer. Morbidelli wurde von der Unfallstrecke getragen, stieg dann aber selbst in den Krankenwagen. Moto-GP-Star Valentino Rossi hatte nur Glück im Unglück ... Las motos de Morbidelli y de Zarco, a centímetros de impactar con Valentino Rossi. Milagro. pic.twitter.com/Fh1Co1IddB August 16, 2020 Moto2-Rennen ebenfalls mit Schrecksekunde Zuvor war schon das Moto2-Rennen beim GP von Österreich unterbrochen worden. In der vierten Rennrunde crashte der Malaysier Hafizh Syahrin bei Höchsttempo in das auf der Strecke liegenden Motorrad des gestürzten WM-Leaders Enea Bastianini. Laut Rennleitung waren danach aber alle betroffenen Fahrer bei Bewusstsein. Das auf 28 Runden angesetzte Rennen wurde nach der Erstversorgung der Verletzten sowie der Streckeneinigung über 13 Runden fortgesetzt. "Ich habe nur eine Prellung auf der Hand", erklärte Bastianini. "Hafizh hat mein Bike abgekommen und einen Riesensturz gebaut", erklärte der Italiener zum Crash, bei dem das Bike des Malaysiers "in tausend Stücke" zerrissen wurde. Syahrin war bis vergangenes Jahr MotoGP-Werksfahrer bei KTM gewesen.