KTM hofft auf Heimsieg beim MotoGP-Spektakel

Bezzecchi feiert Premieren-Sieg in Argentinien Marco Bezzacchi hat beim Grand Prix von Argentinien seinen ersten Sieg in der MotoGP gefeiert und damit die WM-Führung übernommen. Der Italiener stand am Sonntag in Termas de Rio Hondo bei seinem 22. Start in der Motorrad-Königklasse am Ende erstmals ganz oben.