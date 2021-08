Fernandez steigt für KTM in MotoGP auf

Das gab KTM am Samstag in Spielberg am Rande des GP der Steiermark bekannt. Fernandez bildet 2022 zusammen mit Remy Gardner (AUS) das Tech3-Werksteam von KTM. Die Promotion des ebenfalls noch in der Moto2 fahrenden Sohnes von Motorrad-Legende Wayne Gardner war schon früher verkündet worden. Für Danilo Petrucci und Iker Lecuona ist damit bei Tech3 nächstes Jahr kein Platz mehr.

