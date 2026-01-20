Olympia-Countdown: DIESER Superstar singt bei Eröffnungsfeier

US-Sängerin Mariah Carey wird bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele von Mailand und Cortina d'Ampezzo für einen besonderen Moment sorgen.

Der Superstar werde auf Italienisch ein "wunderschönes Lied singen und sie wird viele von uns verzaubern", sagte Marco Balich, der Kreativdirektor der Eröffnungsshow.

Die Organisatoren setzen bei der Show am 6. Februar, mit der die Winterspiele offiziell eröffnet werden, auf ein Aufgebot prominenter Gäste. Neben Carey wurden bereits der italienische Tenor Andrea Bocelli sowie die Sängerin Laura Pausini angekündigt. Balich enthüllte nun weitere Stargäste: die Schauspieler Pierfrancesco Favino, Sabrina Impacciatore und Matilda De Angelis. "Die wahren Stars der Zeremonien sind aber die Athleten, diese wunderbaren jungen Sportler aus mehr als 100 Ländern der ganzen Welt", sagte Balich.

Design der Feuerschalen vorgestellt

Unter dem Motto "Armonia" (Harmonie) wird die Eröffnungszeremonie nicht nur an einem, sondern an vier verschiedenen Austragungsorten der Spiele stattfinden. Das Herz der Show wird das San-Siro-Stadion in der norditalienischen Metropole Mailand sein. Es wird aber auch zeitgleiche Zeremonien in Predazzo, Livigno und Cortina d"Ampezzo geben.

Die olympische Flamme folgt diesem Konzept und wird ebenfalls an verschiedenen Standorten in zwei Feuerschalen brennen, wie Balich erklärte. Eine wird im Arco della Pace (Friedensbogen) im Zentrum Mailands installiert, die andere in Cortina auf der Piazza Dibona. "Es wird ein spektakuläres Objekt sein, das Tausende in Mailand und in Cortina begeistern wird", so Balich.

Hommage an Leonardo da Vinci

Das Design der Feuerschalen ist eine Hommage an Leonardo da Vinci und erinnert an seine berühmten Knotenmuster. Die aus Luftfahrtaluminium gefertigten Strukturen, die die eigentlichen Feuerschalen umgeben, sind dabei dynamisch. Sie können sich ausdehnen und wieder zusammenziehen. Dieses Spektakel wird nur wenige Male am Tag zu sehen sein, in Mailand jeweils zwischen 17.00 und 23.00 Uhr zur vollen Stunde für wenige Minuten, begleitet von Musik.