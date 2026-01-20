Alles zu oe24VIP
  4. Internationale Klub-Bewerbe
  5. Champions League
Rice
Champions League

Makelloses Arsenal vor Härtetest gegen Inter

20.01.26, 17:24
Mit breiter Brust reist der FC Arsenal heute (21 Uhr/live auf Sky) zum Champions-League-Kracher nach Mailand. 

Dabei kann die Elf von Trainer Mikel Arteta ohne Druck aufspielen. Denn die Londoner sind nach sechs Spieltagen das einzige Team ohne Punktverlust und haben ihr Achtelfinal-Ticket längst sicher. Am Dienstag (ab 21.00 Uhr, im Sport24-Liveticker) wartet im legendären San Siro jedoch ein echter Härtetest: Spitzenreiter gegen Spitzenreiter – der Premier-League-Leader trifft auf Serie-A-Tabellenführer Inter Mailand.

Gunners haben noch eine Rechnung offen

Beide Teams starteten furios in die Ligaphase und holten an den ersten vier Spieltagen jeweils die vollen zwölf Punkte. Während Arsenal danach weiter souverän blieb und die Tabelle der Königsklasse anführt, geriet Inter zuletzt ins Straucheln: Zwei Niederlagen in Folge gegen Atlético Madrid und den FC Liverpool warfen die Nerazzurri auf Rang sechs zurück. Dennoch liegen sie aktuell noch auf einem Platz, der den direkten Einzug ins Achtelfinale garantieren würde.

Das Duell hat zudem Brisanz aus der jüngeren Vergangenheit. Bereits in der vergangenen Saison kreuzten sich die Wege beider Klubs – damals behielt Inter mit einem knappen 1:0 die Oberhand. Seitdem ist Arsenal in Gruppenspielen jedoch makellos: Zehn Siege in Serie bei einer Tordifferenz von 17:1 unterstreichen die aktuelle Stärke der Gunners.

