Leclerc-Crash überschattet Schumacher-Sieg

Angstszenen und einen glücklichen Premieren-Sieg von David Schumacher haben die Formel-3-Rennen im Rahmen des Grand Prix von Österreich in Spielberg gebracht.

Während der Sohn des früheren Formel-1-Piloten Ralf Schumacher am Samstag aus der unerwarteten Pole-Position zum ersten Sieg kam, raste die Nachwuchs-Serie am Sonntag im abschließenden Hauptrennen auf dem Red Bull Ring mit Riesenglück an einem schweren Unfall vorbei.

Arthur Leclerc, Bruder des Formel-1-Piloten Charles Leclerc, schoss mit seinem unkontrollierbaren Boliden vor der Kurve vier geradeaus und traf beim Überqueren der Strecke bei Höchsttempo einen Konkurrenten. Es waren angstmachende Szenen, wie man sie vor einem Jahr in der MotoGP eine Kurve davor erlebt hatte. Glücklicherweise kamen auch diesmal alle Beteiligten unversehrt davon. In der Formel-3-Serie startet mit Juan Manuel Correa auch der Pilot, der 2019 in Spa bei einem ähnlichen Formel-2-Unfall mit dem tödlich verletzten Anthoine Hubert selbst schwerst verletzt worden war.

Schumacher war nach dem Auftaktrennen nach zahlreicher Rückversetzungen von Platz 17 auf 12 vorgerückt und damit unerwartet in die Pole-Position für Rennen zwei gerutscht. Der in Salzburg geborene 19-Jährige ist Cousin von Haas-Formel-1-Pilot Mick Schumacher, dem Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher. Dominierender Formel-3-Pilot ist derzeit der Norweger Dennis Hauger, der mit den Plätzen 1, 3 und 2 in allen drei Spielberg-Rennen auf das Podium kam und die Nachwuchs-Serie nach neun Rennen anführt.

Alice Powell bzw. Titelverteidigerin Jamie Chadwick holten sich die Siege in den ersten beiden Rennen der Frauen-W-Series. Den Lauf zum Porsche Supercup gewann am Sonntag der Neuseeländer Jaxon Evans vor Dylan Pereira vom BWT-Lechner-Team. Als bester Österreicher fuhr der gebürtige Steirer Christopher Zöchling von Startplatz 14 aus zu Endrang sechs.