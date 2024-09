Bagnaia macht MotoGP-WM mit Sprint-Sieg wieder spannend

MotoGP-Weltmeister Francesco Bagnaia hat seinen Rückstand auf WM-Leader Jorgen Martin vor dem Grand Prix der Emilia-Romagna weiter reduziert.

Der Ducati-Star aus Italien gewann am Samstag in Misano das Sprintrennen vor dem Spanier und liegt dadurch nur noch vier Punkte hinter seinem Titelrivalen. Bester KTM-Pilot war Zukunftshoffnung Pedro Acosta, der hinter vier Ducatis auf Platz fünf landete.

Pole-Position-Mann Bagnaia hatte die Führung beim Start an Martin verloren, schlüpfte nach einem Fehler des Spaniers sechs Runden vor Schluss aber wieder vorbei. Enea Bastianini wurde auf der zweiten Werks-Ducati Dritter. Sechsfach-Weltmeister Marc Marquez, der vor zwei Wochen ebenfalls in Misano den Grand Prix von San Marino gewonnen hatte, fuhr auf Rang vier.

KTM-Werksfahrer Brad Binder hatte sich mit einem Blitzstart vorübergehend hinter Martin auf Rang zwei gesetzt, wurde aber noch in der ersten Runde von Bagnaia und Bastianini überholt. Der Südafrikaner kam am Ende hinter Tech3-Fahrer Acosta, der nächstes Jahr sein Stallkollege im Werksteam der Österreicher wird, auf Platz sechs. Das Hauptrennen folgt am Sonntag (13.00 Uhr/live ServusTV und Sky).