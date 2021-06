Brad Binder verlängert bei KTM

Brad Binder bleibt bis 2024 Teil des KTM-Werksteams in der MotoGP.

Am Dienstag verkündete der österreichische Motorrad-Hersteller, dass man mit dem 25-jährigen Südafrikaner um weitere drei Jahre verlängert hat. Binder ist ein KTM-Urgestein und hat 2020 in Brno für den ersten KTM-Sieg in der MotoGP gesorgt. Inklusive 2024 wird Binder die Straßen-WM-Kampagne von KTM über zehn Jahre als Fahrer begleitet haben.

Erst vergangenes Wochenende hatte der Moto3-Weltmeister von 2016 beim Italien-GP in Mugello für einen Meilenstein gesorgt, indem er im Training den auf 362,4 km/h lautenden Topspeed-Rekord in der MotoGP egalisierte. Im Rennen wurde Binder Fünfter, sein KTM-Teamkollege Miguel Oliveira Zweiter.