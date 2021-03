MotoGP in Katar startet mit Flutlicht-Show

ServusTV überträgt den MotoGP-Auftakt am Sonntag (19 Uhr) live.

Losail. Die Motoren heulen wieder auf, die Saison ist eröffnet – am Sonntag fällt unter Flutlicht in Katar der Startschuss für die neue MotoGP-Saison. Und die verspricht einmal mehr Hochspannung. Zur Erinnerung: 2020 holte Joan Mir nur 13 Zähler vor Franco Morbidelli seinen ersten WM-Titel. Legt er heuer nach? Die Wettanbieter sehen Marc Márquez als Favorit. Und das, obwohl der Ex-Weltmeister nach einem Oberarm-Bruch beim Auftakt des letzten Jahres in Jerez in Katar immer noch nicht fahren kann. Die Titelquote auf den Spanier beträgt bei www.admiral.at 3,50. Dahinter folgen Joan Mir, Jack Miller, Fabio Quartararo (jeweils 5,00) und Franco Morbidelli (7,00).



„Ich sehe mich als einen der Favoriten, aber nicht als den alleinigen Favoriten. Schließlich haben wir den WM-Titel im vergangenen Jahr nicht mit zehn Rennsiegen gewonnen“, sagt Titelverteidiger Mir. Morgen steigen in Katar die ersten Trainings, morgen folgt das Qualifying, ehe es am Sonntag dann um die ersten Punkte der Saison geht.



Rossi tönt: »Ich fühle mich ziemlich stark«



2020 fiel der GP Corona zum Opfer, 2019 siegte Andrea Dovizioso. Altmeister Valentino Rossi siegte schon viermal in Katar. „Ich fühle mich ziemlich stark. Die Balance der Maschine ist gut“, bläst er auch heuer zum Angriff.