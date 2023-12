Rallye-Star Matthias Walkner schwer verletzt

Schock um Matthias Walkner: Der Rallye-Rennfahrer hat sich beim letzten Training vor der Rallye-Dakar schwer verletzt.

Österreichs Motorrad-Aushängeschild Matthias Walkner muss die Pläne für die Anfang Jänner startende Rallye-Dakar ad acta legen.

Walkners Bein komplett lädiert

Der Salzburger zog sich bei der Vorbereitung in Kalifornien am Dienstag bei einem Sturz mit seiner KTM-Maschine schwere Bein- und Fußverletzungen zu: "Ich habe eine mehrfache Fraktur an Schien- und Wadenbein und am Fuß, sowie einen komplexen Trümmerbruch am linken oberen Sprunggelenk. Außerdem habe ich mir einen offenen Bruch im Bereich des Innenknöchels zugezogen", berichtet Walkner auf Facebook.

Er wurde bereits in Palm Springs operiert. Aufgrund der schwerwiegenden Fußverletzung stehen Walkner nun eine lange Reha-Phase und weitere Operationen bevor.

"So schnell wie möglich nach Österreich"

"Ich kann noch nicht mehr sagen, auch nicht wann ich transportfähig sein werde. Natürlich möchte ich so schnell wie möglich nach Österreich. Die Rallye Dakar ist damit natürlich gelaufen", so Walkner ernüchtert.