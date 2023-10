Rallye-WM macht am Wochenende Station in Österreich

Zum ersten Mal findet vom 26. bis 29. Oktober 2023 ein Lauf zur Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) im Dreiländereck Österreich, Tschechien und Deutschland statt.

Für Österreich ist es 50 Jahre nach der Alpenfahrt 1973 erst das zweite Mal, dass die Königsklasse des Rallyesports auf den heimischen Straßen unterwegs sein wird. Die neue Central European Rally (CER) gehört zu einer exklusiven Serie von Rallyes, die auch die Monte-Carlo-, die Safari- und die Akropolis-Rallye beinhaltet. Möglich gemacht hat diese einzigartige, nachhaltige und völkerverbindende Veranstaltung ein Schulterschluss von ADAC e.V., Autoklub České republiky (ACCR) und Austrian Motorsport Federation (AMF).

Die Strecken in Österreich

Der österreichische Teil der Central European Rally umfasst drei Strecken in Oberösterreich, die jeweils zweimal befahren werden. Am Samstag (28.10.) sind das die Wertungsprüfungen „Schärdinger Innviertel“ und „Mühltal“, am Sonntag (29.10.) die WP „Böhmerwald“ mit Start im Ortszentrum von Julbach. Die Besichtigungen mit Pkw im Rahmen der Straßenverkehrsordnung finden am Montag und Mittwoch vor der Rallye statt.

Mit einer Länge von fast 28 Kilometern gilt die WP Mühltal als die „Königsprüfung“ der gesamten Rallye. Im Zielbereich der WP, in Peilstein im Mühlviertel, ist auch die größte Fanzone Österreichs eingerichtet. Dort soll auch ein eigens angefertigter Sprung für zusätzliche Action sorgen. Zur Einstimmung gibt es in der Fanzone bereits am Freitag (27.10.) mit „folkshilfe ft. WRC“ Livemusik und Public Viewing, ehe am Samstag in der Rallyepause auf der LT1-Showbühne mit den „Burnout Granny’s“ gerockt wird.

14 weitere Fanzonen sind entlang der heimischen Wertungsprüfungen eingerichtet. Diese bieten verschiedene Besonderheiten wie Gastronomie, Sanitäranlagen, Videowalls, Streckensprecher und Merchandising-Stände. In einigen Fanzonen werden auch Helikopter-Rundflüge angeboten. Parkmöglichkeiten gibt es an allen Fanzonen.

Der Zeitplan fürs Wochenende

Samstag, 28. Oktober

07:00 Uhr Service, Service-Park Passau (GER)

08:15 Uhr WP 9 – Schärdinger Innviertel 1 (AUT), 16,02 WP-km Fanzonen: Aigen, Asing, Feicht, Reitern

10:01 Uhr WP 10 – Mühltal 1 (AUT), 27,83 WP-km Fanzonen: Kielesreith, Schwand, Öpping, Peilstein

11:05 Uhr WP 11 – Knaus Tabbert Bayerischer Wald 1 (GER), 11,88 WP-km

13:00 Uhr Regrouping und Service, Service-Park Passau (GER)

15:15 Uhr WP 12 – Schärdinger Innviertel 2 (AUT), 16,02 WP-km Fanzonen: Aigen, Asing, Feicht, Reitern

17:01 Uhr WP 13 – Mühltal 2 (AUT), 27,83 WP-km Fanzonen: Kielesreith, Schwand, Öpping, Peilstein

18:05 Uhr WP 14 – Knaus Tabbert Bayerischer Wald 2 (GER) 11,88 WP-km

19:55 Uhr Ankunft Service-Park Passau (GER)



Sonntag, 29. Oktober (Achtung: Zeitumstellung)

06:20 Uhr Service, Service-Park Passau (GER)

08:06 Uhr WP 15 – Böhmerwald 1 (AUT), 17,25 WP-km Fanzonen: Bräuerau, Julbach, Nebelberg, Seitelschlag

08:33 Uhr Regrouping, Ulrichsberg (AUT)

09:35 Uhr WP 16 – Passauer Land 1 (GER), 16,37 WP-km

10:34 Uhr WP 17 – Böhmerwald 2 (AUT), 17,25 WP-km Fanzonen: Bräuerau, Julbach, Nebelberg, Seitelschlag

11:01 Uhr Regrouping, Ulrichsberg (AUT)

12:15 Uhr WP 18 – Wolf Powerstage Passauer Land 2 (GER),