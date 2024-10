Rookie Nicolo Bulega crasht Toprak Razgatlioglus Titel-Showdown

Titel-Showdown vertagt: Bulega und Razgatlioglu teilen sich die Siege in Estoril

Estoril hat wieder mal ordentlich abgeliefert! Während sich der Titelkampf verschärft, haben Toprak Razgatlioglu (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) und Nicolo Bulega (Aruba.it Racing - Ducati) das Wochenende in Portugal mit je einem Sieg beendet. Durch die geteilten Erfolge steht nun fest: Der Showdown um die Weltmeisterschaft wird erst beim Finale in Jerez entschieden. Am Samstag holte Razgatlioglu einen dominanten Sieg im ersten Rennen, bevor Bulega das Superpole-Rennen am Sonntag knapp für sich entschied. Toprak revanchierte sich im zweiten Sonntagsrennen und setzte ein klares Zeichen in Richtung Titel.

Samstag: Toprak bringt BMW ersten Sieg in Estoril

Am Samstag startete Razgatlioglu das Wochenende mit einem Paukenschlag und sicherte sich im ersten Rennen den ersten Estoril-Sieg für BMW. Trotz Pole-Position musste er zunächst Danilo Petrucci und Andrea Locatelli den Vortritt lassen. Doch schon in Runde 2 setzte sich Toprak an die Spitze und ließ sich den Sieg nicht mehr nehmen.

Am Ende baute er einen komfortablen Vorsprung von neun Sekunden auf seine Verfolger auf. In einem packenden Rennen mit vielen Positionskämpfen, Ausfällen und einem Mix von fünf verschiedenen Herstellern unter den Top 5, schaffte es Iker Lecuona für Honda auf Platz 3 – sein erstes Podium der Saison.

Historisches Superpole-Rennen: Bulega siegt mit 0,003 Sekunden Vorsprung

Das Highlight am Sonntagmorgen lieferte Bulega im Tissot Superpole-Rennen, als er Razgatlioglu auf den letzten Metern überlistete. Dank eines perfekten Windschattens gelang ihm der knappste Sieg in der WorldSBK-Geschichte – nur 0,003 Sekunden trennten die beiden an der Ziellinie! Damit schrieb Bulega Geschichte und war überglücklich: „Toprak in der letzten Kurve zu schlagen, war mega! Eines der besten Rennen der Saison und definitiv einer meiner schönsten Siege."

Razgatlioglu schlägt zurück: Klarer Sieg in Rennen 2

Toprak ließ sich das nicht gefallen und holte im zweiten Rennen einen souveränen Sieg mit fast vier Sekunden Vorsprung. Nachdem er zunächst einige Positionen verlor, kämpfte er sich zurück und überholte alle großen Namen – Jonathan Rea, Andrea Locatelli und Alvaro Bautista hatten keine Chance gegen den starken Türken. Mit diesem Sieg hat Razgatlioglu nun 46 Punkte Vorsprung auf Bulega und geht als Favorit ins Saisonfinale in Jerez.

„Nach dem Superpole-Rennen wusste ich, dass ich gewinnen muss“, sagte Razgatlioglu erleichtert. „Das zweite Rennen lief perfekt – ein super Sieg für die Meisterschaft."

Der Titelkampf: Razgatlioglu mit Vorteil nach Jerez

Jetzt wird’s spannend! In Jerez könnte Toprak den Titel schon nach dem ersten Rennen holen, wenn er seinen Vorsprung auf über 37 Punkte ausbaut. Der amtierende Weltmeister bleibt aber entspannt: „Ich hab’ einen guten Vorsprung und werde versuchen, Jerez einfach zu genießen." Bulega gibt sich kämpferisch, aber auch realistisch: „Egal wie es ausgeht – ich bin stolz darauf, dass ich in meinem ersten Jahr bis zur letzten Runde um die Meisterschaft kämpfe."

Petrucci krönt sich zum besten Independent-Rider der Saison

Danilo Petrucci (Barni Spark Racing Team), der ehemalige MotoGP- und Dakar-Sieger, sicherte sich in Estoril den Titel des besten Independent-Riders 2024 – und das trotz eines schweren Motocross-Unfalls zu Beginn der Saison, der seine Karriere beinahe beendet hätte.

Der Italiener, der in der Superbike-Weltmeisterschaft drei Heimsiege in Estoril und zahlreiche Podestplätze einfuhr, triumphierte im spannenden Duell gegen Andrea Iannone (Team GoEleven). Petrucci, der bereits in der MotoGP Erfolge feierte und 2022 die legendäre Dakar-Rallye gewann, bewies mit dieser beeindruckenden Leistung erneut seine Vielseitigkeit und Stärke als einer der besten Fahrer der Welt.

Aktueller Stand in der Superbike-WM

Nach 10 von 12 Rennen 1. Toprak Razgatlioglu TUR BMW 473 Punkte 2. Nicolo Bulega ITA Ducati 427 3. Alvaro Bautista ESP Ducati 356 4. Danilo Petrucci ITA Ducati 291 5. Alex Lowes ENG Kawasaki 285

Das große Finale steht bevor – Jerez wird heiß!

Weiter geht es mit der MOTUL FIM Superbike Weltmeisterschaft vom 18. bis 20. Oktober in Spanien mit der Prometeon Spanish Round beim Circuito de Jerez.

Freitag, 18. Oktober

10:35 – 11:20: Freies Training 1

15:00 – 15:45: Freies Training 2



Samstag, 7. September:

09:15 – 09:35: Freies Training 3

11:00 – 11:15: Superpole

14:00: Race 1

Sonntag, 8. September:

09:00 – 09:25: WarmUp

11:00: WorldSBK - Superpole Race

14:00: WorldSBK - Race 2

Zeitangaben in mitteleuropäischer Sommerzeit.